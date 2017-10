Savnet seiler funnet på øy i Sverige - skrev «help» med mose

Turen fra Sverige til Spania gikk ikke helt etter planen for den russiske seileren.

– Det er som en moderne Robinson Crusoe-historie, sier Christer Haglund ved sjø- og flyredningssentralen i svenske Sjöfartsverket til Aftonbladet.

Avisen omtaler historien mannen som hadde kjøpt en seilbåt i Sverige og skulle føre den alene til Spania. Turen, som startet mandag denne uken, gikk ikke imidlertid ikke som planlagt. Natt til onsdag hadde mannens pårørende den siste kontakten med ham, og da befant han seg utenfor Arkösund sørvest i Sverige, ifølge avisen.

Svenske Kustbevakningen opplyser at de samme dag ble varslet om at mannen var savnet. Det ble deretter satt i gang en større leteaksjon med båter og helikopter.

Fant vrakdeler



Torsdag fikk sjø- og flyredningssentralen kontakt med en tidligere eier av seilbåten.

– Vi får da vite at en annen person har hatt kontakt med aleneseileren og at han har oppgitt en posisjon cirka 4,5 nautiske mil øst for Harstena. Han skal da ha sagt at han tok inn vann og ville i land, sier Haglund til Aftonbladet.

Dagen etterpå gjorde redningsmannskapene funn i søket etter mannen.

– Fredag fant Sjöräddningssällskapet i Arkösund vrakdeler. Alt tydet på at seilbåten hadde havarert, sannsynligvis natt til onsdag, og utsiktene for å finne mannen i live var dermed ikke gode, skriver Kustbevakningen i en uttalelse.

Om ettermiddagen klokken 14.38 snudde det endelig. Da ble en person observert stående på en liten øy rundt 6,5 kilometer sør for den svenske øya Harstena.

Les flere utrolige historier: Brite med halsbrekkende stunt over Sør-Afrika

Viftet med redningsvest

BERGET: Seileren viftet med en rød redningsvest mot helikopteret som kom for å redde ham. Foto: SKJERMDUMP FRA KUSTBEVAKNINGEN

– Det var aleneseileren. Og han var i god behold. På klippehellningen hadde han skrevet HELP ved hjelp av mose, skriver Kustbevakningen, som har lagt ut en video av redningen.

Les også: Holdt ut og satt ny rekord

Ifølge Aftonbladet hadde seilerens båt gått på et skjær og deretter drevet på land. Seileren, som er russisk statsborger, hadde deretter svømt til den lille øya.

Videobildene fra Kustbevakningen viser seileren mens han står og vifter med en rød redningsvest mot helikopteret som snart skal lande på øya. Før helikopteret når bakken blåser mosen på havet – men mannen blir reddet.