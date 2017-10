Ny anklage mot SVT-programleder

Fredag ble den svenske programlederen politianmeldt for seksuell trakassering. Nå forteller en annen ansatt ved SVT om uønsket SMS-kontakt fra mannen.

En kvinne som i 2013 var praktikant i SVT i 2012 anmeldte fredag programlederen for seksuell trakassering. Han fikk etter hendelsen en formell advarsel. Programlederen avviste anklagene, og mente det hele var en misforståelse.

Søndag skriver Expressen at en annen SVT-ansatt forteller om uønsket kontakt med programlederen via SMSer.

Anklagen kommer i kjølvannet av #metoo-kampanjen hvor blant annet flere medieprofiler i Sverige har blitt anklaget for seksuell trakassering og overgrep. Kampanjen startet som følge av anklagene mot Hollywood-produsent Harvey Weinstein.

Ville treffes alene på kveldstid

Kvinnen, som på daværende tidspunkt var 22 år, forteller at programlederen sendte meldinger på kveldstid og om helt andre saker en jobb. Hun skal ha motsatt seg meldingene, uten at det satte en stopper for den uønskede kontakten.

– Jeg var tydelig med å skrive at «denne relasjonen har jeg ikke med mine kolleger». Uansett hvor krass jeg var i tonen, fleipet han det bort, sier hun til avisen.

Hun forteller også at programlederen latterliggjorde henne overfor deltagere i programmet de jobbet sammen på.

– Han kunne si «her er hun, hun er min «kollega» på en måte som insinuerte at vi var mer enn kolleger. Han misbrukte sin makt på en stygg måte, hevder hun.

Ifølge kvinnen forsøkte også programlederen å lokke henne med andre jobber, og ville treffe henne alene utenom arbeidstid. Hun skal siden ha konfrontert ham og sagt at han skulle la henne være i fred, og at kontakten var uønsket. Da skal den ha opphørt, og kvinnen tok siden kontakt med prosjektlederen på arbeidsplassen og fortalte om meldingene.

– Forstår ikke hvor det kommer fra

Expressen har vært i kontakt med programlederen som stiller seg uforstående til at kontakten var uønsket. Han hevder det dreier seg om fire-fem meldinger, og at den første meldingen var for å ønske kvinnen velkommen.

Han bekrefter at prosjektlederen sa at kvinnen ikke ville bli kontakten av ham på sin private telefon.

– Da gikk jeg fram til henne direkte i redaksjonen og ba om unnskyldning. Jeg sa at jeg ikke visste at hun ikke ville få meldinger på sin private telefon. Da sa hun at det var greit, og jeg forstår ikke hvor det her kommer fra nå, forteller han.

Også SVT bekrefter at prosjektlederen har pratet med programlederen om kontakten. Pressesjef Camilla Hagert sier at det skal ha vært en muntlig samtale mellom de to om at kommunikasjonen ikke var innenfor.

