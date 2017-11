metoo-kampanjen skaper sjokkbølger i Medie-Sverige: – Tror ikke alle lyver

STOCKHOLM (VG) Svensk mediebransje rystet av anklager om seksuell trakassering og overgrep. Hos Aftonbladet har det vært unntakstilstand de siste ukene.

«Krisen i Aftonbladet» skriver avisen selv. I redaksjonslokalene til VGs søsteravis midt i sentrale Stockholm har de siste ukene vært preget av mediebildet på en annen måte enn vanlig. Plutselig har nyhetene også handlet om deres egne – og om kolleger i bransjen.

KLUBBLEDER: Susanna Vidlund leder Aftonbladet-journalistenes fagforening. Foto: Helge Mikalsen , VG

I kjølvannet av #metoo-kampanjen har en spaltist og en tidligere sjef i avisen blitt anklaget for overgrep. Flere kvinnelige medarbeidere har i konkurrerende medier fortalt om en sexistisk kultur og trakassering.

Når kolleger og miljøet på arbeidsplassen kritiseres offentlig, har mange følt på behovet for å forsvare arbeidsplassen, forteller Aftonbladet-journalistenes klubbleder Susanna Vidlund.

– Siden jeg ble leder i 2015 har vi noen få personalsaker, men det vil man alltid ha på en arbeidsplass. Det er ikke noe vi kan vaksinere oss mot, sier hun til VG.

I en stor reportasje i Dagens Nyheter hevder flere kvinnelige ansatte at en liten gruppe menn har trakassert medarbeidere uten at ledelsen har grepet inn.

Susanna Vidlund kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen.

– Samtidig har jeg stor respekt for de som nå står frem og forteller. Det er forferdelig om man har følt at man ikke har kunnet prate om det.

Som i Norge er mediebransjen preget av mange midlertidig ansettelser og det er langt mellom de faste stillingene.

– Som ung reporter strekker man seg langt for arbeidsgiveren. Når det er sånn rift om jobbene mener jeg vi øker risikoen for at folk ikke våger å si ifra om ting de opplever er ubehagelig på arbeidsplassen, sier Vidlund.

– Tror ikke alle lyver

Noen etasjer opp, på et hjørnekontor. Stedfortredende sjefredaktør Lena Mellin svarer kontant.

– Det er klart det er krise når flere av våre ansatte er anklaget for seksuell trakassering og til og med voldtekt. Vi er i tillitsbransjen. Selvfølgelig blir vi skadelidende.

– Ble du overrasket over alle de historiene som nå har kommet frem?

– Jeg har vært denne bransjen lenge. Det er ingenting som overrasker meg.

I REDAKSJONEN: Lena Mellin er stedfortredende sjefredaktør i Aftonbladet. Foto: Helge Mikalsen , VG

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.

Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.

En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.



Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

I Sverige har en rekke profilerte menn i medie- og underholdningsbransjen blitt anklaget for trakassering og overgrep.

– Hva tenker du om det disse kvinnene forteller?

– Min personlige mening er at jeg ikke tror at alle lyver. Noe ligger i noe av det.

– Hvorfor tror du det har kommet så mange historier fra nettopp mediebransjen i Sverige nå?

– Fordi det er er en bransje med mange kjente mennesker.

– Har dere i Aftonbladet en utfordring med arbeidsmiljøet?

– Det er ikke min oppfatning.

– Fagforeningen mener at det at mange unge har usikre ansettelser kan bidra til at de vegrer seg for å si ifra om ting de mener er uakseptabelt….

– Men de fleste av disse fortellingene kommer fra folk utenfor bransjen.

– Men om det er sånn at unge vegrer seg for å si fra…

– Det håper jeg virkelig ikke at det er.

«Skvaller» og identifisering

Med historiene om kvinner som har blitt utsatt for trakassering og overgrep dukker også anklagene mot enkeltpersoner opp.

På et stort svensk forum «skvallras» det uhemmet om hvem de overgrepsanklagene mennene, som ikke har fått navn og bilde i avisene, er. Spekulasjonene får stå, selv om de skulle vise seg å være feilaktige.

På sosiale medier navngis mange profiler fra medie- og underholdningsbransjen som påstått overgripere. Flere av de anklagede mediemennene som vanligvis gir fra seg jevnlige livstegn på sosiale medier, har nå blitt stille.

Blant dem som har fått både navn og bilde publisert, ikke bare på sosiale medier, men også i avisene, er den profilerte Aftonbladet-spalisten Fredrik Virtanen. Han ble først navngitt av en kvinnelig blogger og programleder som hevder at han dopet og voldtok henne i 2006.

Torsdag klaget Virtanen Svenska Dagbladet og Expressen inn til Pressombudsmannen (PO), svenskenes svar på Pressens faglige utvalg (PFU).

Virtanen mener avisene brøt god presseskikk grovt da de identifisere ham, og argumenterer i klagen med at beskyldningene om voldtekt er over ti år gamle og at etterforskningen av saken ble henlagt.

VG har vært i kontakt med Virtanen som henviser til klagen og et intervju i Aftonbladet der han blant annet sier «Jeg har oppført meg tåpelig og som en drittsekk, men jeg har ikke voldtatt eller dopet noen».

I avisen pågår det nå to ulike utredninger: En om hvorvidt det er hold i påstandene om Fredrik Virtanen og en annen som skal se på kulturen på arbeidsplassen generelt.