Hevder hun ble trakassert av Schibsted-topp: – Han skremte meg til ikke å prate om det

STOCKHOLM (VG) Svensk mediebransje rystes av anklager om seksuell trakassering og overgrep. Filippa Berg (27) hevder hun har blitt trakassert av en mann som i dag har en lederstilling i Schibsted.

DETTE ER #METOO: Emneknaggen ble startet av skuespiller Alyssa Milano som på Twitter oppfordret alle som har opplevd seksuelle overgrep eller trakassering til å sette #metoo som status i sosiale medier.

Kampanjen ble startet i kjølvannet av anklagene mot filmprodusent Harvey Weinstein.

En rekke kjendiser har oppdatert sosiale medier med emneknaggen, blant annet Lady Gaga, America Ferrera og Ellen DeGeneres.



Kampanjen har ført til en rekke nyhetsoppslag og historier om seksuell trakassering og overgrep.

I Sverige har en rekke profilerte menn i medie- og underholdningsbransjen blitt anklaget for trakassering og overgrep.

– Han manipulerte meg og skremte meg til ikke å prate om det, sier Filippa Berg til VG.

Redaksjonssjef for viralnettstedet Lajkat er en av mange kvinner som den siste tiden har anklaget profilerte svenske mediemenn for seksuell trakassering. En rekke svenske mediehus undersøker nå anklager mot sine ansatte.

Så langt er en TV4-profil tatt av luften og en tidligere sjef og en annen ansatt i Aftonbladet anklaget for overgrep, og i tv-kanalen SVT skal en toppleder ha sagt opp jobben etter anklager, mens en annen programleder i samme kanal er politianmeldt

Nå er også en annen med en lederstilling i Schibsted, som eier flere aviser, deriblant VG og søsteravisen Aftonbladet, beskyldt for overgrep.

– Jeg trengte å gjøre det for min egen del, for å kunne bli fri fra ham, sier Filippa Berg til VG.

I flere år hadde hun et kjærlighetsforhold til mannen hun også jobbet sammen med. Han var tidligere sjef i Aftonbladet, og har i dag en lederstilling i mediekonsernet Schibsted.

Mannen ble i 2015 anmeldt for voldtekt av en annen kvinne. Da den nå henlagte voldtektssaken mot mannen ble trukket frem i forbindelse med #metoo-kampanjen, bestemte Berg seg for å fortelle om sine opplevelser med ham.

– Jeg ønsket også å ta ansvar som feminist, og fortelle av hensyn til andre kvinner som kan ha blitt og kan bli utsatt for ham, sier hun.

Suspendert

LOVENDRING: Filippa Berg håper #MeToo-kampanjen også kan bidra til å påvirke lovverket i Sverige. Foto: Helge Mikalsen , VG

Tirsdag denne uken stilte hun opp til et intervju i svenske Dagens Nyheter, der hun hevder at mannen gjennom en årrekke har utnyttet sin maktposisjon til å kontrollere og trakassere henne både fysisk og psykisk.

– Han sendte meg SMS-er der han sa at jeg var ubrukelig og at jeg hadde han å takke for alt jeg hadde oppnådd. Først nå har jeg forstått hvor ille han egentlig oppførte seg mot meg, sier Berg til VG.

Etter intervjuet, valgte Schibsted å suspendere lederen fra sin stilling. På spørsmål fra VG om hvordan saken har blitt håndtert av arbeidsgiver, svarer en styreleder i et underselskap i Schibsted på vegne av konsernet:

– Medarbeideren ble anklaget for voldtekt i 2015. Det ble politianmeldt, men etterforskningen ble senere henlagt. På tirsdag fikk vi rede på nye opplysninger. Vi ser alvorlig på det som har fremkommet. En personalsak der vi undersøker opplysningene nærmere er opprettet, og den pågår. I mellomtiden er medarbeideren fristilt fra sitt arbeid.

VG har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med mannen, uten å lykkes.

Vil ha lovendring

Kampanjen #metoo ble startet av den amerikanske skuespilleren Alyssa Milano etter at en rekke kvinnelige skuespillere nylig sto fram og fortalte at de hadde blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep av den berømte Hollywood-produsenten Harvey Weinstein. Det førte til at folk over hele verden begynte å dele sine historier om seksuelle overgrep og seksuell trakassering med hashtagen metoo.

I Sverige har altså en rekke profilerte menn i medie- og underholdningsbransjen blitt anklaget for trakassering og overgrep, og sist uke trakk tusenvis av svensker til gatene for å markere sin støtte til dem som er utsatt for overgrep og trakassering. Og for å si fra at nok er nok.

Kampanjen har nådd høyeste politiske nivå i Sverige og sist uke inviterte regjeringen fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner til et møte om seksuelle overgrep. Innen nyttår vil den svenske regjeringen foreslå flere endringer i lovene om seksuelle overgrep.

Også i Norge har folk brukt sosiale medier til å vise sin avsky mot seksuell trakassering, og flere har fortalt om sine historier. Men mens svenskene har demonstrert og stadig nye kvinner har stått frem og fortalt om overgrep fra profilerte enn i media- og underholdningsbransjen, har ikke reaksjonene vært like sterke og avsløringene like mange Norge.

Stille i Norge

I Sverige kaller omtrent halvparten av befolkningen seg feminister, ifølge en undersøkelse fra 2014 utført av SIFO, den svenske varianten av TNS Gallup, på oppdrag fra Sveriges Radio.

Professor Astrid Eva Kunze ved Norges handelshøyskole vet ikke om nordmenn er mindre feministiske enn sine naboer, eller hvorfor flere svenske enn norske kvinner har stått frem, men hun tror ikke det skyldes at problemet med seksuell trakassering og overgrep er mindre utbredt ved norske arbeidsplasser.

– I Norge som i Sverige som ellers i Europa, og i USA, er det et tydelig mønster i hvordan bedriftene er sammensatt. Med et flertall av gjerne eldre menn i ledende stillinger, og yngre kvinner i lavere stillinger. Ferske tall viser at bare syv prosent av alle toppsjefer i Norge er kvinner, sier Kunze.

Det gjør kvinner mer utsatt når en sjef misbruker sin lederrolle, og kvinner mer sårbare i forhold til å si ifra dersom hun blir misbrukt, påpeker hun.

– Det er nok store mørketall i arbeidslivet og langt fra de fleste som tør si ifra hvis de føler seg trakassert. I norske bedrifter har vi liten kultur for å rapportere upassende oppførsel, og lite tydelige regler for hvordan man skal oppføre seg overfor hverandre.

Både i USA og Storbritannia er personalregelverket mer tydelig.

– For eksempel har amerikanske universiteter strenge regler for hvordan en professor kan veilede en student, både for å beskytte ansatte og studenten, sier Kunze.

Direktør Helga Aune sier det norske lovverket er strengt nok. Seksuell trakassering er forbudt. Det er kulturen i bedriftene som må endres.

– Det er ledelsen som er ansvarlig for hva slags kultur som får lov til å utvikle seg på en arbeidsplass. Det er tonen fra toppen som er avgjørende hvis man skal få en arbeidslivskultur som er respekterende og inkluderende og likeverdig, sier Aune, som er leder for avdeling for arbeidsrett i advokatfirmaet PWC.

Hun synes #metoo-kampanjen er viktig.

– Den gjør at flere tør å si ifra, den får mediene til å engasjere seg og folk mister stillingene sine og det får private konsekvenser. Kampanjen tvinger også frem en større bevissthet for hva som er akseptabel og uakseptabel oppførsel. Den bør nå bli et styreanliggende i mange bedrifter fremover.

Sveriges Weinstein

Fredag 13. oktober la den svenske TV-programlederen Lulu Carter ut et innlegg på Instagram der hun sammenligner Weinstein med en tidligere kollega og profilert programleder Martin Timell i P4. Det har gått en drøy uke siden New York Times publiserte en artikkel der Hollywood-produsenten Weinstein ble anklaget for gjennom en årrekke å ha betalt penger til personer som har beskyldt ham for seksuelle overgrep.

PÅ INSTAGRAM: Lulu Carter sammenligner Harvey Weinstein med sin tidligere kollega, TV 4-programlederen Martin Timell. Foto: , SKJERMDUMP

Etter gjentatte anklager har TV4 valgt å avslutte alt samarbeid med TV-profilen, og denne uken ble han politianmeldt for voldtekt.

I et intervju med Expressen sier Timell at han aldri ikke skjønte at det var seksuell trakassering han holdt på med.

– Alt fra flørt til spøk, og jeg har ikke tenkt på hvordan kvinner har oppfattet dette. Ikke en eneste gang, sier han til avisen.

Timell går nå i terapi for å forandre seg.

I 2015 var Carter en av flere programledere i seersuksessen som i media anklaget Timell for å drive med mobbing og hersketeknikker. Etter å ha lagt ut Instagram-posten, hevder hun overfor svenske medier at seksuell trakassering også var en del av arbeidshverdagen.

– Jeg kjente ikke til #metoo da jeg la ut det første bildet, men hadde fulgt dekningen av Weinstein-saken og lest om alle kjente kvinnen som fortalte om hva han hadde utsatt dem for. Etter at par dager begynte ballen virkelig å rulle, og etter den tid har den ikke stoppet. Jeg håper dette fortsetter og at vi kvinner i større grad blir hørt og trodd, sier Carter til VG.

PROGRAMLEDER: Lulu Carter hevder hun allerede for et og et halvt år siden varslet TV4 om det hun mener var seksuell trakassering fra sin kollega Martin Timell. Foto: Helge Mikalsen , VG

Hun hevder at hun hele tiden gjorde det klart overfor kanalledelsen at hun mente Timell drev med seksuell trakassering.

– Nå hevder de at de ikke har visst om dette før nå. Det er bare tull. Jeg sa ifra allerede for ett og et halvt år siden, sier Carter.

Magnus Törnblom, pressesjef i TV4, sier til VG at han ikke har oversikt over nøyaktig når kanalen ble varslet.

– Men at vi har hatt brister råder det ingen tvil om. Det har både de aktuelle sjefene og vår administrerende direktør vært tydelig på, sier Törnblom.

Viktig momentum

I midten av oktober skjøt #metoo-kampanjen for alvor fart, og ved månedsskiftet var Sverige ifølge Google trends det landet der det har blitt søkt mest på «#metoo». Deretter kommer Nederland, Norge, Canada, USA og Danmark.

Ifølge SVT har minst ni kvinner i den svenske statskanalen fortalt om trakassering, og 20. oktober ble en av kanalens profiler politianmeldt av en tidligere praktikant for å ha utnyttet henne seksuelt.

Filippa Berg sier #metoo-kampanjen var viktig for henne da hun valgte å fortelle sin historie.

– Er det noe ganger kvinner har blitt trodd, så er det nå, tenkte jeg. Jeg er veldig glad for denne kampanjen. Det ligger en veldig kraft i at kvinner støtter hverandre. Vi er jo vant med at det alltid er menn som støtter menn, sier Berg til VG.

Hun håper også oppmerksomheten rundt temaet kan bidra til langvarige endringer i Sverige.

– Jeg håper at vi fortsetter å prate og støtte hverandre. Og jeg håper dette kan føre til at vi får en lovgivning som er sikrere for kvinner. Jeg mener vi burde ha en samtykkelov, det bør bli lettere å få utstedt besøksforbud, og psykisk mishandling bør bli straffbart.