Frikjent for gruppevoldtekt: Politiet får kraftig kritikk

De fem mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt i Stockholm ble alle frikjent. Tingretten trekker frem flere store mangler ved etterforskningen som avgjørende for dommen.

Voldtekten ble anmeldt i august i fjor. Tre menn sto tiltalt for voldtekt av en kvinne, som skal ha funnet sted i en trappeoppgang i forstaden Fittja utenfor Stockholm. Ytterligere to var anklaget som medskyldige etter å ha stått ved siden av og filmet hendelsen. Tirsdag ble alle fem frikjent i tingretten.

– Bevisene som er lagt frem av anklager er ganske enkelt ikke tilstrekkelig for at noen skal bli dømt, sier tingrettsdommer Erica Hemke til Aftonbladet.

Kritiserer politietterforskningen

Ifølge aktor ble kvinnen holdt fast, truet med kniv og slått bevisstløs i trappen der voldtekten skulle ha funnet sted, og det skal ha vært flere menn til stede. De tre tiltalte erkjenner at de hadde sex med kvinnen, men at det ikke var mot hennes vilje. Kvinnen skal ha vært svært mørbanket da hun etter hendelsen ble undersøkt av lege.

Over flere sider i dommen kritiseres politiets etterforskning av saken, melder svenske Expressen.

FRIKJENT: Sjefstingrettsdommer Erica Hemtke informerer om dommen under et pressetreff i tingretten i Södertörn. Samtlige av de tiltalte for gruppevoldtekten ble frikjent. Foto: Claudio Bresciani/tt , NTB scanpix

Blant annet ble de første åstedsundersøkelsene utført i feil bygning. Deretter tok det ti måneder før det ble gjennomført noen nye undersøkelser på riktig sted. Lengden på etterforskningen kan også ha ført til bevisforspilling, står det skrevet i dommen.

– Feilene har ført til at mye av ansvaret ved denne rettsaken er lagt på kvinnen alene. Man har ikke sikret bevis, og har kanskje forspilt muligheten til det, uttaler Hemtke til Expressen.

Ugyldige avhør

Etterforskningen blir også kritisert for at kvinnens utpeking av gjerningsmennene ikke skal ha foregått på en korrekt måte. Kvinnen skal ha fått beskjed om at de avbildede mennene allerede var arrestert, og de mistenkte skal også ha blitt fortalt i avhør at fornærmede hadde identifisert dem.

– Vi vet ikke hva en ordentlig utført etterforskning hadde ført til. Det kunne også ha ført til at tre unge menn hadde sittet arrestert i seks måneder, fortsetter Hemtke.

– Avhenger av hennes bakgrunn og person

Retten konstaterer også at kvinnens vitneforklaring endret seg mellom etterforskningen og rettsaken. En samlet tingrett uttaler at troverdigheten til opplysningene den fornærmede kvinnen har gitt under rettsaken, derfor anses som lav.

Kvinnen har selv oppgitt til retten at hun er rusmisbruker, og at hun befant seg på åstedet for å kjøpe narkotika.

Kvinnens advokat, Elisabeth Massi Fritz, sier at dommen er en «skam for rettssystemet», og at det er den verste gruppevoldtekten hun har sett.

– Jeg tror ikke at min klient har fått en rettferdig rettssak. Den avhenger av hennes bakgrunn og person. Hun er ikke «den perfekte offer for kriminalitet», men snarere en del av den mest utsatte gruppen i samfunnet vårt, sier Massi Fritz til Aftonbladet.