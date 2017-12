En kvinne skal ha blitt overfalt og voldtatt i Malmö i Sverige natt til fredag. Hendelsen føyer seg inn i en rekke lignende overgrep mot kvinner den siste måneden.

En kvinne skal natt til fredag ha blitt overfalt og grovt voldtatt av flere menn sør i den svenske byen Malmö, skriver avisen Sydsvenskan. Overfallet skal ha skjedd i nærheten av en sykkelbane.

– Det er anmeldt en grov voldtekt på Högaholm. Den fornærmede er en kvinne over 18 år, sier pressekontakt for Malmö-politiet, Nils Norling, til Aftonbladet.

Kvinnen skal selv ha klart å komme seg hjem etter overfallet, og fikk varslet politiet. Hun kom fra hendelsen uten fysiske skader, skriver Aftonbladet.

En egen gruppe er satt ned for å lage profiler av potensielle gjerningsmenn, forteller politiet på en pressekonferanse fredag. Gruppen skal også utrede den siste tidens hendelser.

– Det vil komme mer informasjon neste uke, sier Mats Karlsson i politiet.

Politiet: Kan henge sammen

Ingen er pågrepet, men politiet har sperret av et stort område rundt åstedet. Dette er det fjerde overfallet av lignende karakter i Malmö på litt over en måned.

– Vi har ikke sett en klar sammenheng mellom overgrepene, men vi kan ikke utelukke at de henger sammen, sier pressekontakt for Malmö-politiet, Nils Norling, til Aftonbladet.

18. desember fikk politiet meldinger om at en mindreårig jente skal ha blitt voldtatt av flere menn på en lekeplass i bydelen Sofielund. Det er den tredje overfallsvoldtekten siden november.

– Overgrepet mot 17-åringen tyder på en spesiell hensynsløshet og mishandling, sa indrebefal Mats Attin til SVT etter hendelsen.

Flere likhetstrekk

De fire overfallene har flere likehetstrekk. De har skjedd utendørs i nærheten av grøntområder, parker og lekeplasser. De har også skjedd på natten.

Politiet vil ikke si om det er en sammenheng mellom overfallene, men har tidligere oppfordret kvinner i Malmö til å være forsiktige med å bevege seg ute alene når det er mørkt.

– Disse predatorene sikter seg inn på ensomme kvinner som går ute alene. Jeg vil si at man bør være ekstra forsiktig og kanskje ikke gå alene ute, men heller gå sammen to og to eller i grupper, sa gruppesjef Anders Nilsson ved avdelingen for vold i nære relasjoner i Malmö-politiet til SVT Nyheter Skåne etter den tredje hendelsen.