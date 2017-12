Flere er smittet – frykter meslingepidemi i Sverige

Den siste uken er det oppdaget seks nye tilfeller av meslinger i Gøteborg.

Svenske myndigheter frykter nå en meslingepedemi – og jobber nå intenst med smittesporing.

Skrekkscenarioet er at flere hundre personer kan være smittet, ifølge Aftonbladet.

Meslinger **Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli), men som knapt finnes i Norge lenger.



**Sykdomsforløpet kan inndeles i to faser, den innledende fasen (prodromalfasen) og utslettfasen.



**Sykdommen starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, og varer i 3-4 dager. Det er ikke utslett i denne fasen.



**I den andre fasen stiger temperaturen på nytt, og det typiske meslingutslettet viser seg.



**Utslettet er først småflekket og lyserødt, men det flyter etter hvert sammen til større områder med litt mørkere farge.



**Den andre fasen varer vanligvis 2-5 dager.



Kilde: Norsk Helseinformatikk

Sahlgrenska universitetssykehus i Gøteborg har trappet opp beredskapen og satt inn ekstra tiltak for å hindre at smitten sprer seg.

– Det kan dreie seg om flere hundre mennesker som er utsatt for smitten som man nå arbeider med å spore opp. Vi vil ha kontakt med alle som har vært her, jobbet her eller vært der smitten kan ha vært, sier kommunikasjonsdirektør Anders Goliger ved sykehuset.

Helseministeren i sommer: Oppfordrer foreldre til å fremskynde meslingvaksinen

– Detektivarbeid

Svenske myndigheter jobber med å spore opp alle som har vært innom forskjellige sykehus og akuttmottak i Gøteborg.

Det første tilfellet av meslinger ble oppdaget 10. desember. Da dukket det opp en uvaksinert person som søkte legehjelp på sykehuset Östras akuttavdeling.

– Det finnes akkurat nå syv konstaterte tilfeller, og de aller fleste er koblet til hverandre, sier Golinger.

Han opplyser at de har lister over alle pasienter som har besøkt akuttmottakene og sykehusene i byen.

– Det er et detektivarbeid når man driver med smittesporing, og oppfordringen er at man svarer i telefonen, selv om det ringes fra skjult nummer, sier Goliger.

Samtidig forsøker kommunikasjonsdirektøren å berolige folk.

– Om man ikke har hatt kontakt med noen som har meslinger, så trenger man ikke uroe seg, sier Goliger.

Flere utbrudd i Europa

Meslinger er en svært smittsom virussykdom, og regnes som en av de alvorligste barnesykdommene. Også voksne kan bli smittet.

Det siste året har det vært et større utbrudd av meslinger i flere europeiske land, blant annet Italia og Romania. Verdens helseorganisasjon (WHO) opplyste i juli at et 30-talls barn hadde dødd av meslinger det siste året.

I de nordiske landene har vi vært relativt skånet for dette. I Sverige er det de siste årene blitt påvist flere tilfeller av smitte enn i Norge.

Men i sommer fikk en seksåring i Lunner meslinger, det samme gjorde et 15 måneder gammelt barnehagebarn i Oslo.

Siste større landsomfattende utbrudd i Norge var i 1980-81, siste mindre lokale utbrudd var på Nesodden 1996 med 82 registrerte tilfeller. Det er ikke registrert dødsfall forårsaket av meslinge-virus siden 1989, ifølge TV2.