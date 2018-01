Én død etter eksplosjon ved T-banestasjon utenfor Stockholm

En mann døde av skadene han fikk etter en eksplosjon ved en T-banestasjon i Vårby gård i Huddinge kommune i Sverige, melder svensk politi.

Hendelsen fant sted på formiddagen ved Vårby Gård, i en forstad til Stockholm i Huddinge kommune. En politipatrulje varslet om en eksplosjonen klokken 11.07.

En mann i 60-årsalderen har mistet livet etter eksplosiven, melder Aftonbladet. Ifølge politiet skal mannen ha plukket opp gjenstanden og tatt den med seg videre på sykkel da den detonerte. Politiet tror det skal være snakk om en håndgranat, ifølge samme avis.

Mannen ble først fraktet til sykehus med alvorlige skader.

En kvinne i 40-årsalderen var sammen med mannen på stedet, og er også sendt til sykehus med splintskader.

Det er ikke bekreftet av politiet at det er snakk om en håndgranat.

– Noen har brukt en type sprengmiddel. Vi vet ikke mer enn det, sier operativ sjef ved Södertörns brandförsvarsförbund til SVT.

Åstedet, som ligger rundt halvannen mil sørvest for Stockholm, er sperret av og politiet gjør undersøkelser i området.

Politiet tror ikke de to har blitt utsatt for et angrep, men etterforsker saken som drapsforsøk og forsøk på allmennfarlig ødeleggelse, ifølge Expressen.

– Så vidt jeg vet er det ingenting spesifikt som gjør at vi tror dette har vært rettet mot disse to personene, sier Svein-Erik Olsson i Stockholm-politiet.