Drap på turgåer ryster svensk småby

Kvinnen i 60-årene skulle bare mosjonere på en populær tursti i Ulricehamn. Politiet mener hun ble overfalt, drept og slept bort fra stien.

Tirsdag denne uken gikk drapsalarmen i den lille svenske småbyen Ulricehamn med knappe 10 000 innbyggere, midt mellom Borås og Jönköping.

Da en kvinne i 60-årene ikke hadde kommet hjem fra en tur i et turområde i byen, slo pårørende alarm klokken 18.40 samme kveld. I området fant politiet først kvinnens bil, deretter et par briller som trolig tilhørte henne.

Ved 21-tiden ble kvinnen funnet død 20 meter inn i skogen fra turstien – og kort tid senere bekreftet politiet at de hadde startet drapsetterforskning.

Den eller de som tok livet av henne er fremdeles på frifot, og det pågår nå et storstilt arbeid i jakten etter spor på hva som har skjedd og hvem som står bak.

Advarer innbyggerne

Fredag bekreftet det lokale politiet, som allerede har satt et 40-talls politifolk på saken, at de har begjært en forsterkning fra resten av politiregionen i den videre etterforskningen. I tillegg får de hjelp fra den nasjonale gjerningsmannsprofilgruppen for å danne seg et bilde av gjerningsmannen.

VAR PÅ TUR: Kvinnen var tirsdag ute og gikk med staver på denne stien da hun aldri kom hjem. Samme kveld ble hun funnet død i skogen like ved turstien. Foto: Lotte Fernvall/Aftonbladet

Politiets teori er at kvinnen, som var ansatt i Ulricehamn kommune, ble overfalt mens hun var ute og gikk tur med staver.

– Vi tror at kvinnen ble angrepet på stien, og at hun deretter ble flyttet bort fra den, sier politiområdesjef Lena Matthijs til Aftonbladet.

Matthijs sier til den svenske avisen at mistanken om at dette dreier seg om et drap er bygget på hvordan kroppen så ut og hvordan den lå.

Onsdag, dagen etter funnet, gikk politiet ut med en advarsel til folk i lokalområdet om ikke å begi seg ut på egenhånd i området.

– Det er vanskelig å vite hva denne mulige gjerningsmannen er kapabel til. Mitt råd er å gå to og to om man befinner seg i området her, sa har Matthijs tidligere sagt til Aftonbladet.

Tre scenarioer

Til Expressen sier politiområdesjefen at de jobber ut fra tre ulike scenarioer.

– Det er de samme som alltid: At det er privat, arbeidsrelatert eller tilfeldig, sier hun og utdyper:

– I og med at det har skjedd på den plassen det har skjedd og på den måten, så er det en stor risiko for at det er en person som ikke kjente henne som gjorde det - og at det er et overfall. Det gjø at klokka tikker. Når man ikke vet hvem som har gjort det er det viktig å jobbe raskt.