Den hvite kjendiselgen får leve likevel

Politiet har omgjort beslutningen om å skyte den ikoniske elgen i Värmland.

Beslutningen om at elgen skulle avlives, som ble tatt 6. november, gjelder ikke lenger, skriver politiet ifølge Expressen.

Siden beslutningen ble tatt, for litt over en uke siden, har det ikke kommet inn meldinger om at elgen har opptrådt aggressivt overfor mennesker eller dyr. Derfor trekkes nå beslutningen, opplyser politiet til avisen.

Flere raste mot beslutningen, og det ble blant annet satt i gang en underskriftskampanje for at elgen skulle få leve videre.

Mannen som var blant de første som filmet elgen uttalte at han kom til å opptre som et menneskelig skjold for å beskytte elgen.

Nå ser det ut til at han slipper dette.