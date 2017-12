Barneavdeling stengt i Sverige etter mistenkt meslingutbrudd

Torsdag ble barneakutten på Östra sjukhuset stengt på grunn av mistanke om et meslingutbrudd, melder flere svenske medier.

Både GP og Aftonbladet skriver torsdag morgen at avdelingen blir stengt etter mistanke om et nytt tilfelle av meslinger. Dette vil være det niende tilfellet på et sykehus i Göteborg siden 10. desember.

– Meslinger er en alvorlig sykdom og meget smittsom, men vi bedømmer dette utbruddet som begrenset med totalt ni konstaterte tilfeller, sier sykehusdirektør Anne Haglund Olmarker ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i en pressemelding. Östra er en del av universitetssykehuset.



Meslinger **Meslinger er en svært smittsom virussykdom som skyldes meslingviruset (morbilli), men som knapt finnes i Norge lenger.



**Sykdomsforløpet kan inndeles i to faser, den innledende fasen (prodromalfasen) og utslettfasen.



**Sykdommen starter med forkjølelsesplager som hoste, rennende nese, øyekatarr, lysskyhet, høy feber og sykdomsfølelse, og varer i 3–4 dager. Det er ikke utslett i denne fasen.



**I den andre fasen stiger temperaturen på nytt, og det typiske meslingutslettet viser seg.



**Utslettet er først småflekket og lyserødt, men det flyter etter hvert sammen til større områder med litt mørkere farge.



**Den andre fasen varer vanligvis 2–5 dager.



Kilde: Norsk Helseinformatikk

Olmarker understreker imidlertid at det ikke er noen grunn til uro i befolkningen så langt.

Frykter epidemi

Tidligere i desember varslet svenske myndigheter at de frykter en meslingepidemi etter at flere tilfeller av sykdommen ble oppdaget.

Det første tilfellet var 10. desember. Da søkte en uvaksinert person legehjelp på Östra sykehus sin akuttavdeling.

Skrekkscenarioet er at flere hundre personer kan være smittet, ifølge Aftonbladet. Svenske myndigheter jobber nå med å spore opp de som har vært innom forskjellige sykehus og akuttmotakk i Göteborg. Flere av de konstaterte tilfellene så langt er koblet til hverandre.

– Det er et detektivarbeid når man driver med smittesporing, og oppfordringen er at man svarer i telefonen, selv om det ringes fra skjult nummer, sa kommunikasjonsdirektør Anders Gollinger ved sykehuset tidligere.

Har kontroll

Statsepidemiolog Anders Tegnell sier til VG at situasjonen er under kontroll.

HAR KONTROLL: Anders Tegnell sier at svenskene håndterer situasjonen godt. Foto: , Folkhälsomyndigheten

– Det kan komme noen tilfeller til, men så vil det sannsynligvis ta slutt. Det er mye arbeid, men vi er ikke spesielt urolige, sier han.

Grunnen til at det kan bli flere tilfeller, er at de smittede har vært i kontakt med over 100 mennesker og blant dem kan det være flere som er smittet.

– Vurderingen for oss og i Göteborg er at dette kan håndteres. Det har også blitt økt oppmerksomhet i akuttmottakene i Göteborg, så de ikke kommer dit og smitter flere, sier han.

– Uvanlig



Overlege Tone Bruun ved Folkehelseinstituttet, sier at det er alvorlig at de nå frykter utbrudd på en barneavdeling, siden noen av de mest sårbare er der.

- Vi har høy vaksinasjonsdekning i Norge og er ikke bekymret for store utbrudd, men av og til kan man treffe på lommer av uvaksinerte. Da kan det skje noe spredning. Meslinger kan gi alvorlig sykdom hos enkelte, sier hun.

Det er imidlertid sjelden at det gir død i Norge og andre industraliserte land, understreker hun.



– Det er uvanlig med et slikt utbrudd vi ser i Sverige nå. Det er best alvorlig for barna som er sårbare og kan bli alvorlig syke, sier overlegen og legger til at dette viser hvor viktig det er å følge vaksinasjonsprogrammet.

Farlig sykdom

Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommene vi kjenner til, står det på Folkehelseinstituttet sin nettside. Meslinger medfører høy feber, utslett og kan føre til alvorlige livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer-

Meslinger er uvanlig i Sverige og de fleste barn er vaksinert. Det gjør det enklere å demme opp for en epidemi.

I sommer fikk et 15 måneder gammelt barnehagebarn meslinger, men ellers har det vært mer i Sverige enn i Norge de siste årene. Ifølge Folkehelseinstituttet er det omtrent ingen forekomst av meslinger i Norge.