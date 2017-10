Avfyrte over 20 skudd mot huset til svensk politimann – etterforskes som drapsforsøk

En politimann og familien hans lå og sov da det ble det åpnet ild med et automatvåpen mot huset deres i Västerås natt til lørdag, melder svenske medier.

Ingen ble skadet, men familien ble etter skytingen natt til lørdag ført til et beskyttet sted.

Det dreier seg om to voksne og to barn som var inne i boligen da den ble beskutt, skriver svenske medier.

Skuddene var så kraftige at de gikk gjennom huset, noe som betyr at også andre personer ble utsatt for fare.

Minst ett skudd traff nabohuset, ifølge svenske medier.

– Alvorlig



– Det er en helt vanlig politimann som er rammet av dette. Han er en dyktig og ambisiøs medarbeider, og det var ren flaks at ingen ble truffet i denne hendelsen, sa Carin Götblad i politiet på en pressekonferanse lørdag ettermiddag.

Politiet opplyste på en pressekonferanse at de jakter på gjerningspersonene, og har satt inn store ressurser i etterforskningen av saken.

Ifølge Götblad er det store materielle skader på politimannens bolig, og hun sa på pressekonferansen at politiet ser svært alvorlig på hendelsen.

– Familien har det ikke bra nå, men de blir ivaretatt på best mulig måte. Som nevnt var alle i familien hjemme, sa Götblad.

Over 20 skudd



Kilder opplyser til Aftonbladet at de om lag 20 skuddene ble avfyrt med automatvåpen.

– Vi vet at det ble avfyrt et flertall skudd mot boligen med et våpen av grovt kaliber. Vi vet ikke nøyaktig hvilken type, men det er noe vi undersøker nå, sier pressetalsmann Daniel Wikdahl i politiet til Aftonbladet.

Familien skal ikke være fysisk skadet, men de er i sjokk etter hendelsen, ifølge pressetalsmannen.

Han sier til Aftonbladet at han ikke kan kommentere om politiet har noen mistenkte eller om de har pågrepet noen i saken.

Etterforskes som drapsforsøk



En ikke navngitt kilde sier til nyhetsbyrået TT at politiet jobber ut ifra en teori om at angrepet er rettet mot politiet generelt i forbindelse med politiets arbeid mot grov kriminalitet i regionen.

– Jeg kommer ikke til å kommentere om angrepet har noe med politimannens tjenesteutøvelse å gjøre, sier Wikdahl til Aftonbladet.

Hendelsen etterforskes som et drapsforsøk.

BOLIGOMRÅDE: Det ble avfyrt over 20 skudd mot huset til politimannen. Nabohuset ble også truffet. Foto: CONNIE SILLÉN/AFTONBLADET

– Avskyelig angrep



Sveriges justisminister Morgan Johansson omtaler hendelsen som «et avskyelig angrep på rettsvesenet».

– Den utsatte familien må nå få den støtten den trenger, og alle tilgjengelige ressurser må settes inn for å spore opp og pågripe gjerningsmennene. Å bekjempe den systemtruende organiserte kriminaliteten er den viktigste kriminalpolitiske oppgaven nå, skriver Johansson i en pressemelding.

Kilde: NTB/VG