Aftonbladet-journalist anklages for overgrep og sextrakassering: – Jeg har oppført meg som en drittsekk

Den profilerte svenske journalisten Fredrik Virtanen snakker ut etter anklager om overgrep og seksuell trakassering.

– Jeg har oppført meg ufint og som en drittsekk, men jeg har ikke dopet eller voldtatt noen, sier journalisten under et intervju med Aftonbladet – avisen han er ansatt i.

Det er imidlertid Svenska Dagbladet som har snakket med tolv ulike kvinner, som uavhengig av hverandre forteller at de er blitt seksuelt trakassert eller utsatt for overgrep av journalisten. Men overfor Aftonbladet avviser Virtanen at han har gjort seg skyldig i voldtekt.

– Dumme ting som jeg har gjort, har skjedd i forbindelse med alkohol eller narkotika. Jeg har oppført meg tåpelig, sier han i intervjuet.

Ba 14-åring om å ligge med ham



Anklagene mot journalisten kommer i kjølvannet av nettkampanjen #metoo, der kvinner forteller om seksuell trakassering og krenkende behandling.

Blant dem som anklager journalisten for voldtekt er den svenske medieprofilen Cissi Willian.

– Hun anklaget meg for voldtekt for mange år tilbake, men jeg har hele tiden nektet for at det har skjedd, og jeg er uskyldig, sier han.

Videre ble journalisten under intervjuet konfrontert med en rekke påstander som har kommet fra noen av de andre kvinnene.

En 19-år gammel jente påstår blant annet at han har voldtatt henne på et hotell i Eskilstuna 2002. Men selv hevder han å aldri ha vært i den svenske byen i 2002.

I tillegg hevdes det at han skal ha sagt upassende ting til sine kvinnelige kollegaer i Aftonbladet.

I 2007 skal han også ha spurt en 14 år gammel jente om hun vil ligge med han.

– Først og fremst så hadde jeg ingen anelse om at hun var 14 år gammel. Det blir tullete om en plutselig er en slags pedofil. Jeg synes det var kjempe tåpelig av meg å skrive noe slikt, og jeg forstår at det ikke var bra for henne ettersom hun var 14 år, noe jeg ikke visste da jeg skrev det, sier han.

Hevder å ha forandret seg



Virtanen sier at han i løpet av de siste årene har forandret seg.

– Jeg har et helt annerledes liv nå. Jeg kan ikke huske at jeg har vært på en nattklubb på lenge og jeg har familie og barn, sier han.

Samtidig påpeker journalisten at hendelsene som han selv betegner som «dumme», skjedde for 10–15 år siden. Videre sier han at han ikke har vært i kontakt med noen av kvinnen som har rettet anklager mot ham.

Aftonbladets sjefredaktør Sofia Olsson Olsén sier at hun tar anklagene på alvor, og at hun har leid inn en ekstern konsulent som skal granske arbeidsmiljøet i avisen.

Virtanen har ifølge Aftonbladet en pause fra jobben i avisen nå.

Også TV4 og SVT har startet granskinger i kjølvannet av at medarbeidere er blitt anklaget i forbindelse med #metoo-kampanjen.

