Svenske dømt for grov voldtekt på internett

En 41 år gammel mann fra Norduppland i Sverige er dømt til 10 års fengsel for å ha begått grov voldtekt og utøvd seksuell tvang på internett mot 26 jenter og en gutt i tenårene som han aldri har truffet.

Dommen, som er den første av sitt slag i Sverige og trolig i resten av verden, ble avsagt i Uppsala tingsrätt i forrige uke etter en 20 dager lang rettssak.

Tenåringene, som var bosatt i USA, Canada og Skottland, ble fra 2015 til 2017 tvunget til å begå seksuelle handlinger, enten «live» på webkamera eller på egne filmopptak som ble sendt til 41-åringen.

Truet med drap



I noen av tilfellene ble tenåringene, som alle er under 15 år og dermed mindreårige, tvunget til å utføre seksuelle handlinger med hunder.

41-åringen instruerte også et barn til å ha sex med et yngre barn. Retten slår derfor fast at fordi det er snakk om regulær voldtekt, må den tiltalte også dømmes som gjerningsmann.

TVILTE IKKE: Carin Westerlund, dommer i Uppsala tingsrätt, tvilte aldri på at 41-åringen bli dømt. Foto: UPPSALA TINGSRETT

Uppsala tingsrätt konkluderer med at fire av voldtektene som er begått mot barn under 15 år må betegnes som grove seksuelle overgrep, ikke minst fordi de er begått under tvang fordi 41-åringen truet med å legge ut bilder av ofrene på pornosider eller drepe nære familiemedlemmer om de nektet å etterkomme hans krav.

Til tross for at den dømte aldri har møtt sine ofre ble han altså dømt.

Sverige utvidet sin definisjon av voldtekt i 2005, slik at også handlinger som ikke omfatter penetrering i visse tilfeller kan defineres som voldtekt. Seksuell omgang med barn under 15 år registreres også automatisk som voldtekt i Sverige.

– Må bedømmes som voldtekt



– Krenkelsene er så alvorlig at handlingene må bedømmes som voldtekt eller voldtekt mot barn, sier dommeren, Carin Westerlund, til Aftonbladet.

Westerlund var aldri i tvil om at 41-åringen ville bli dømt.

– Det vi har gjort er å se på de handlingene som ofrene har blitt tvunget til å utføre og sammenligne dem med et tvunget samleie, forklarer dommeren.

– Seksuelle overgrep via internett er blitt testet i retten tidligere. Da har utfallet endt med dom for seksuelle overgrep. I dette tilfellet anser retten at krenkelsene er enda mer alvorlige, fastslår Westerlund.

Høyere rettsinstans



Påtalemyndigheten anser imidlertid at dommen er for mild, at han slapp for lett unna og vil derfor prøve dommen for en høyere rettsinstans. Medier over hele verden har omtalt rettsaken og slår fast at dommen er unik.

41-åringen, som også ble dømt for besittelse av barnepornografi, må betale snaut 1,1 millioner kroner i erstatning til ofrene.