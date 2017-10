Flere personer skadet i økseangrep i Sveits

Flere personer er skadet i byen Flums i kantonen St. Gallen i Sveits, der en 17-åring ifølge øyenvitner angrep forbipasserende med øks.

Politiet bekrefter overfor den sveitsiske avisen Blick at en ung mann på 17 år fra Latvia i 20-tiden søndag kveld angrep flere personer med en øks. Deretter flyktet han fra åstedet i en bil.

Kort tid etterpå kolliderte 17-åringen bilen, og fortsatte flukten til fots. På en bensinstasjon skal han deretter ha angrepet og skadet flere personer, ifølge avisen.

Politiet greide til slutt å stanse den unge angrepsmannen. Før pågripelsen skal det ha falt minst ett skudd fra et politivåpen. 17-åringen ble truffet og skadet av dette.

Under politijakten kretset et politihelikopter over den lille byen, og flere gater var sperret av politiet.

Politiet går ut fra at det er snakk om en enslig gjerningsmann, og mistenker ikke et terroristisk motiv.