Store demonstrasjoner ventet i Catalonia

Både motstandere og forkjempere av Catalonias uavhengigetserklæring er ventet å demonstrere i store antall i dag.

Katalanere som er for uavhengighet vil demonstrere i Barcelonas gater søndag, i protest mot at den spanske regjeringen har opphevet Catalonias selvstyre.

Søndagens demonstrasjon skal finne sted i 12-tiden, og det er ventet at tusenvis av mennesker vil delta og marsjere under banneret «Vi er alle Catalonia!», skriver NTB.

Demonstrasjonen blir arrangert etter en av de mest urolige dagene i spansk politikk på flere tiår. Fredag erklærte den katalanske regionforsamlingen Catalonia for uavhengig, og rett etter ga nasjonalforsamlingen i Madrid regjeringen grønt lys for å frata regionen selvstyret.

Spansk påtalemyndighet bekreftet fredag at den vil sikte Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel. Samtidig meldte BBC lørdag morgen at flere ledende personer i det katalanske politiet har blitt fratatt sin myndighet.

FREDAGENS DEMONSTRASJON: Motstandere av uavhengighetserklæringen demonstrerte også med spanske flagg i Barcelona på fredag. I dag er det ventet en ny demonstrasjon. Foto: Francisco Seco , AP

Imidlertid melder Sky News at det samtidig er ventet en demonstrasjon i Barcelona med flere hundre tusen, omtalt som «den stille majoritet», som er i mot uavhengighetserklæringen.

– Den beste måten å forsvare det vi har oppnådd så langt, er ved demokratisk motstand mot iverksetting av paragraf 155, sa Carles Puigdemont, som fram til lørdag var president i den spanske regionen Catalonia, i en tale.

– Mer enn 60 prosent vil ikke ha uavhengighet. Det er bare 40 prosent som vil ha det, så det er ikke naturlig at vi skal tåle denne situasjonen, sier Laura Pesqueria, en frivillig, til Sky News.