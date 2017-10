Store demonstrasjoner mot uavhengighet i Barcelona

Titusener demonstrerer nå i Barcelona mot Catalonias uavhengighetserklæring.

Katalanere som er for et forent Spania vil demonstrere i Barcelonas gater søndag, i protest mot den regionale regjeringens erklæring av uavhengighet fra Spania.

VGs reporter Nora Thorp Bjørnstad er til stede i Barcelona og melder at store folkemengder har begynt å samle seg med spanske flagg.

Demonstrasjonen blir arrangert etter en av de mest urolige dagene i spansk politikk på flere tiår. Fredag erklærte den katalanske regionforsamlingen Catalonia for uavhengig etter den kontroversielle folkeavstemningen, og rett etter ga nasjonalforsamlingen i Madrid regjeringen grønt lys for å frata regionen selvstyret.

FREDAGENS DEMONSTRASJON: Motstandere av uavhengighetserklæringen demonstrerte også med spanske flagg i Barcelona på fredag. I dag er det ventet en ny demonstrasjon. Foto: Francisco Seco , AP

Den spanske regjeringen har nå lyst ut nyvalg i regionen 21. desember. Ifølge en meningsmåling gjennomført for El Mundo, ville de politiske partiene som er for et forent Spania i dag ha vunnet med knapp margin.

Spansk påtalemyndighet bekreftet fredag at den vil sikte Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel. Samtidig meldte BBC lørdag morgen at flere ledende personer i det katalanske politiet har blitt fratatt sin myndighet.

