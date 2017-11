Storbritannias forsvarsminister trekker seg etter trakasseringanklage

Forsvarsministeren går av, etter at han innrømte å ha tafset på en kvinnelig journalist.

– De siste dagene har det dukket opp et antall anklager om parlamentsmedlemmer, inkludert noen om min tidligere oppførsel. Mange av disse har vært falske, men jeg erkjenner at min oppførsel tidligere ikke har nådd opp til den høye standarden vi krever av våre væpnede styrker som jeg har hatt æren av å representere, sier forsvarsminister Sir Michael Fallon i sitt avskjedsbrev, publisert av The Guardian.

Statsminister Theresa May takket Fallon for sin innsats, og berømmet ham for å ha vurdert sin stilling på en seriøs måte, etter avgangen.

– Ikke et offer

Fallon beklaget tidligere denne uken, for en femten år gammel hendelse han var blitt anklaget for. Det er uklart om dette alene er årsaken til hans avgang.

Hendelsen han beklaget skjedde i 2002, under en middag. Der hadde Fallon gjentatte ganger befølt journalisten Julia Hartley-Brewer på kneet. Hun fortalte historien i anledning #MeToo-kampanjen, som har kommet i kjølvannet av Harvey Weinstein-saken.

Da sa hun ikke hvem ministeren var, men Fallon ble kort tid etter identifisert av tabloid-avisen The Sun, og innrømmet også at det var ham

Hartley-Brewer selv har forsøkt å tone ned alvoret i saken.

– Jeg har ikke vært et offer, og jeg ønsker ikke delta i det jeg nå oppfatter som en heksejakt i parlamentet, skrev hun i en uttalelse publisert på sin egen Twitter-konto.

Henges ut i liste



Theresa May har fått flere skandaler i fanget den siste tiden. Timingen er nok ekstra vrien, ettersom de krevende brexit-forhandlingene gjenopptas neste uke.

Fallon er den hittil mest profilerte politikeren som er anklaget for sextrakassering eller overgrep i kjølvannet av #MeToo-kampanjen, men det har blitt rettet til dels alvorlige beskyldninger mot en rekke andre medlemmer fra det konservative partiet.

De siste dagene har en liste med 36 konservative parlamentsmedlemmer sirkulert i politiske kretser. Denne inkluderer flere sentralt plasserte politikere.

En av dem, Mark Garnier, har en rolle tilsvarende statssekretær i departementet for internasjonal handel. Han blir gjenstand for en intern utredning, etter anklager om omfattende trakassering av en tidligere assistent, skriver The Guardian. Han skal blant annet ha forsøkt å få henne med på å kjøpe sexleketøy, og omtalt henne som «sugartits».