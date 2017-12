Storbritannia: Visestatsminister går av etter pornogransking

Storbritannias visestatsminister Damian Green går av etter at det ble funnet pornografisk innhold på datamaskinen hans for ni år siden.

Ifølge The Guardian ble materialet funnet på en av hans kontor-PC-er i 2008, og det hevdes at pornografien var «ekstrem».

Han har ifølge samme avis innrømmet at pornografien ble tema for hans advokater og politiet i 2008, og igjen i 2013.

Green har tidligere nektet for at dette har funnet sted.

En gransking skal ha frikjent han for å ha brukt kontor-PC-en til å se på og laste ned pornografisk materiale, men felt han på å ha gitt to misledende og feilaktige uttalelser om hans kjennskap til anklagene, skriver Sky News.

May beklager

I brevet der Green fratrer sin stilling skriver han at han skulle ha vært klarere i sine uttalelser på at hans advokater var i dialog med politiet angående funnet av pornografien den gangen.

– Jeg ber om unnskyldning for at mine uttalelser var misledende på dette punktet, skriver Green.

– Beskyldningene mot meg var smertefulle både for meg og for min familie, og det er riktig at disse beskyldningene blir etterforsket av Metropolitan-politiet, skriver han videre.

Ifølge en uttalelse fra Statsministerens kontor onsdag kveld trekker han seg etter at en undersøkelse har påvist at han har brutt god skikk.

I et brev til Green skriver statsminister Theresa May at hun beklager hans avgang dypt.

– Det er med dyp beklagelse og med stor takknemlighet for dine bidrag i mange år at jeg har bedt deg om å trekke deg fra regjeringen og har akseptert din avgang, skriver May i brevet.

Anklaget for seksuell trakassering

Green er tidligere blitt gransket etter anklager om seksuell trakassering. I uttalelsen kommer han med en unnskyldning til en journalist i avisen Times, etter at hun anklaget ham for seksuell trakassering forrige måned.

Journalisten, 31 år gamle Kate Maltby, hevdet at Green strøk henne på kneet mens de satt i en bar.

I etterkant skrev hun en artikkel om ham, som han reagerte sterkt på, og sier han ikke kjente seg igjen i.

Green skriver at han angrer på hvordan han reagerte etter at journalisten skrev en artikkel om ham, og begrunner sine handlinger med at han ikke kjente seg igjen i det journalisten skrev.

– Jeg kjente ikke igjen de hendelsene hun beskrev i sin artikkel, men jeg gjorde henne helt klart ukomfortabel, og for det ber jeg om unnskyldning, skriver han.

Green har vært parlamentsmedlem Det konservative partiet siden 1997, og har de siste årene vært både justisminister og arbeids- og pensjonsminister. Etter valget i sommer ble han utnevnt til statsråd ved Statsministerens kontor.

Før han trådte inn i politikken var Green journalist i BBC, Channel 4 og The Times.