Må ut med over 10.000 i visumpenger før hun får gifte seg med Harry

PARIS (VG) Uten familievisum kan ikke amerikanske Meghan Markle stille i sitt eget kongelige bryllup.

Storbritannia girer allerede opp til full bryllupsrus etter at det ble kjent at prins Harry skal gifte seg med Meghan Markle i mai. Men dersom det internasjonale paret ikke får papirene i orden, kan ikke bruden stille i sin egen fest.

Som utenlandsk statsborger vil Markle etter alle solemerker måtte søke om et familievisum for å kunne gifte seg. Søknaden må sendes fra utlandet, skriver The Times.

Inntil videre vil hun beholde sitt amerikanske pass, men på sikt vil hun søke om å bli britisk, og dermed også måtte bestå en statsborgerskapstest, sier Kensington Palace til avisen.

Stiller pengekrav



Prisen for et såkalt familievisum er 993 pund, tilsvarende 11.000 kroner, og prosessen tar 12 uker. Dersom de forlovede velger å betale for ekspressbehandling, er prisen 17.500 norske kroner, ifølge Express. Den amerikanske skuespilleren vil ikke få lov til å jobbe i den perioden søknaden behandles, sier reglene.

Andre krav som stilles er at søkerparet må ha en samlet minimumsinntekt tilsvarende 200.000 kroner, noe som sannsynligvis ikke blir et problem for prinsen og TV-stjernen fra suksesserien Suits.

For andre er det ikke så lett: 40 prosent av briter i fulltids -eller 50 prosents arbeid har ikke råd til å gifte seg med noen som kommer fra et land utenfor EØS, ifølge The Independent.



INGEN KOMMENTAR: USAs President Donald Trump har ikke gratulert paret med den kongelige forlovelsen. FOTO: AFP



Ingen lyd fra Trump

Kort tid etter at forlovelsen ble kjent var Canadas statsminister Justin Trudeau ute med gratulasjoner på Twitter.

Suits-stjernen har bodd i Canada den siste tiden, fordi serien spilles inn der. En annen mann som ofte er raskt ute med tweets, USAs Donald Trump, har det imidlertid vært stille fra denne gangen.

Meghan Markle, som også jobber for å fremme kvinners rettigheter, har tidigere ytret seg svært negativt om den amerikanske presidenten. Amerikaneren skal ha sagt at hun ville flytte fra USA dersom han ble president, og hun har betegnet han som «kvinnehatende og splittende» ifølge The Independent. Det gjenstår å se om Trump vil få en invitasjon til kongelig bryllup i mai.

