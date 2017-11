Kommentator: – For et uverdig, ødeleggende kaos britisk politikk er i

I løpet av en uke har statsminister Theresa May mistet to statsråder.

«For et rot. For et uverdig, ødeleggende kaos britisk politikk er i akkurat nå. To statsråder har gått i løpet av en uke og utenriksministeren beholder jobben bare fordi det er så ubehagelig å fjerne ham». Slik oppsummerer kommentator Gaby Hinsliff i avisa The Guardian situasjonen i britisk politikk akkurat nå.

Skandalene har stått i kø for den britiske statsministeren:

• Først mistet hun en av sine nærmeste medarbeidere, Michael Fallon. Han måtte gå av som forsvarsminister etter anklager om seksuell trakassering.

• Bare en uke etter at Fallon forsvant ut av regjeringen, måtte bistandsminister Priti Patel gå. Patel måtte gå etter avsløringer om at hun hadde hatt en rekke private møter med politikere i Israel uten å informere verken statsminister eller Utenriksdepartementet.

• Utenriksminister Boris Johnson har også vært i hardt vær etter at han tabbet seg ut med en uttalelse som kan føre til at en britisk-iransk hjelpearbeider får doblet fengselsstraffen i Iran. Labour krevde at Johnson måtte gå av.

• Theresa Mays nærmeste medarbeider, Damian Green, som er Mays nestkommanderende i regjeringen, kjemper for sitt politiske liv. Han etterforskes for upassende tilnærmelser overfor et medlem av det konservative partiet. Det har også kommet fram opplysninger fra en tidligere polititopp om at «ekstrem» pornografi ble funnet på en av PC-ene på hans kontor under en politiaksjon i 2008. Green hevder selv at anklagene mot ham er en del av en svertekampanje.

Vakler videre

– May har ikke særlig autoritet lenger, men jeg tror hun sitter tryggere enn de fleste medier vil ha det til, sier Per Edgar Kokkvold, som har fulgt britisk politikk tett i mange tiår.

Han mener den britiske statsministeren vil «vakle videre», både fordi det ikke er noen opplagt etterfølger som står klar til å overta, og fordi et ledervalg vil føre til en voldsom strid i et allerede splittet konservativt parti.

– Dersom May går, vil det også føre til at brexit-forhandlingene, som allerede er vesentlig forsinket, bli forstyrret av en langvarig lederprosess, påpeker Kokkvold.

Tapte flertall

Theresa May * Overtok som statsminister i Storbritannia 13. juli 2016, representerer Det konservative partiet. * Født i Eastbourne 1. oktober 1956, enebarn. Faren var prest. * Studerte geografi ved Universitetet i Oxford. * Gift med Philip May i 1980, ingen barn. * Folkevalgt i London-bydelen Merton 1986–1994. * Valgt til Underhuset fra valgkretsen Maidenhead i Berkshire i 1997. * Medlem av den konservative «skyggeregjeringen» 1999–2010. * Innenriksminister i Storbritannia 2010–2016

Så sent som i vår så alt mye lysere ut for May. Med sterke meningsmålinger i ryggen utlyste hun nyvalg for å styrke sin posisjon i brexit-forhandlingene. Resultatet ble stikk motsatt. I valget i juni tapte de konservative sitt flertall i Parlamentet og må nå støtte seg på det erkekonservative unionistpartiet i Nord-Irland.

I politiske kretser i Westminster spekuleres det på om Theresa May vil foreta større endringer i regjeringen i løpet av høsten.

– Theresa May har ingen sterk regjering, og burde ha kastet ut en rekke av de gamle statsrådene og fått inn en ny generasjon uten en tvilsom fortid og med større muligheter til å appellere til unge briter. Hun hadde nok gjort det under normale omstendigheter, men er nok redd nå for at det skal føre til mer uro. Så det gjenstår å se om det vil skje, men slik situasjonen er nå tror jeg ikke det, sier Per Edgar Kokkvold.

Brexit-trøbbel

Mays svekkede autoritet og posisjon i egen regjering og parti, går utover brexit-forhandlingene, påpeker førstelektor Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo.

– For brexit kan det ikke være annet enn problematisk at uenigheten er så stor internt i regjeringen og at statsministerens posisjon er så svak. Det bidrar til at det som var en uoversiktlig situasjon fra før, nå er enda mer kaotisk. Det er ikke bra for britene, ikke bra for EU og ikke bra for forhandlingene som helhet, sier Bratberg.

Fredag advarte Theresa May brexit-motstanderne mot å stikke kjepper i hjulene for brexit-forhandlingene. Hun gjorde det samtidig klart at tiden som EU-medlem er forbi 29. mars 2019 klokken 23.00 GMT. Det skal skrives inn i lovforslaget som nå er til behandling i Parlamentet.