Kirurg brente inn egen signatur på pasientenes organer

Den anerkjente britiske kirurgen signerte minst to av «kunststykkene» sine. Nå har han innrømmet straffskyld.

Onsdag møtte kirurgen Dr. Simon Bramhall (53) i retten i Birmingham i England. Her innrømmet han straffskyld for to forhold tilsvarende kroppskrenkelse i 2013.

Våpenet: En konsentrert stråle argongass, ment til å stoppe blødning under kirurgi, men for anledningen brukt til å brenne initialene «SB» inn i levrene til to pasienter.

Ifølge The Guardian er det ventet at merkene etterlatt av argon-strålen vil forsvinne av seg selv, og det skal ikke være noen fare for at signaturen har påvirket organenes funksjon. Bramhall nektet også straffskyld for tiltalepunktene som gikk på at han skulle ha påført noen faktisk skade.

Kollega så signaturen



Det var en kollega som avslørte kirurgens uvane med å signere pasientene, da han fikk øye på bokstavene brent inn i leveren under en oppfølging.

Bramhall ble suspendert i 2013, og sa opp stillingen sin før resultatet av den interne etterforskningen var klar. Den gang innrømmet kirurgen at han hadde gjort en feil, og sa han håpet han kunne komme seg videre i livet.

– Vi snakker om pasienter, ikke autografbøker, uttalte Joyce Robins fra pasientorganisasjonen Patient Concern den gang.

Påtalemyndigheten har beskrevet saken som høyst uvanlig, kompleks og helt uten presedens.

– Innrømmelsen av straffskyld viser en aksept for at handlingene hans ikke bare var etisk feil, men kriminelle. Det viser at Dr. Bramhalls signering av en pasients lever ikke var en isolert hendelse, men en gjentatt handling som krevde både dyktighet og konsentrasjon. Han gjorde dette i kollegers nærvær, sa aktor Tony Badenoch under saken, ifølge The Guardian.

Tidligere pasient: – Ville ikke brydd meg



Domsavsigelsen er 12. januar neste år, og kirurgen slipper varetekt. Han har hittil ikke mistet legelisensen, men har fått en formell advarsel, og det er ventet at Englands medisinske råd vil gjøre en ny vurdering om han dømmes.

Bramhall beskrives som en anerkjent kirurg med lever, milt og bukspyttkjertel som spesialfelt.

Han ble kjent i Storbritannia i 2010, da han greide å transplantere en lever fra en person som omkom i et flystyrt.

En av hans tidligere pasienter, Tracy Scriven, uttalte til BirminghamMail at hun håpte Dr. Bramhall skulle få jobben tilbake, så han kunne «fortsette å redde liv».

– Jeg ville ikke brydd seg om han hadde gjort dette med meg. Den mannen reddet livet mitt, sa hun.