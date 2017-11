Fly og helikopter kolliderte i luften vest for London – fire omkom

Fire personer er bekreftet omkommet etter at et mindre fly og et helikopter kolliderte i luften i Buckinghamshire vest for London fredag.

Naboer til det berømte 1800-tallsslottet Wassesdon Manor skal ha hørt et kraftig smell. Ulykken ble meldt til politiet litt over klokken 13 norsk tid.

Ifølge flere britiske medier fryktes det at flere har omkommet i flyulykken. Helikopteret og flyet skal ha krasjet i luften og falt ned like ved eiendommen til slottet Waddesdon Manor.

Flyklubb-base

Både helikopter og fly skal komme fra Wycombe Air Park, et sted som tilbyr flytrening for private og profesjonelle, og dessuten tilbyr underholdning for familier. Stedet oppbevarer fly for flyklubb-medlemmer.

FRYKTER TRE DØDE: Britisk politi bekrefter fredag kveld at fire personer omkomm etter at et mindre fly og et helikopter kolliderte i luften vest for London fredag. Foto: Bucks Herald / SWNS.com

Thames Valley Police rapporterer på sine hjemmesider at de er på ulykkesstedet, som ligger nær landsbyen Waddesdon, som ligger utenfor Aylesbury.

Politiet opplyser at livreddende innsats blir prioritert. Det varsles om at ulykken kan få trafikale følger i området.

FLYKRASJ VED WADDESDON: Flyulykken skal ha skjedd like utenfor eiendommen til det berømte 1800-tallsslottet Waddesdon Manor i Buckinghamshire. Foto: Universal History Archive , Getty Images

Ulykken skal ifølge lokalt politi ha skjedd noe over klokken 13 norsk tid i dag, melder Sky News.

Den britiske flyhavarikommisjonen, Air Accidents Investigation Branch er informert om ulykken og at personell derfra er på vei til ulykkesstedet.