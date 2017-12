Dette Facebook-bildet løste et 49 år gammelt drap

Da britiske Peter Booth så bildet av sin døde lillebror kom alt tilbake. Nå er stefaren dømt for drapet på broren.

Det var en slektning som la ut bildet av 19 måneder gamle Paul Booth og den nå 71 år gamle stefaren David Dearlove på Facebook i 2015. Da storebroren Peter fikk øye på bildet gikk han direkte til politiet. Bildet minnet han nemlig om noe han hadde gått og båret på helt siden 1. oktober 1968, skriver BBC.

I retten i Teesside i North Yorkshire fortalte han at han hadde stått opp fra sengen fordi han var tørst da han fikk øye på noe gjennom dørsprekken: Stefaren som svingte lillebroren mot peisen. Livredd løp han opp trappene.

Senere den natten døde lillebroren på sykehus. Den offisielle historien var at han hadde falt ut av sengen og slått hodet. I retten fortalte storebroren også om hvordan han ble avvist av moren da han fortalte hva han hadde sett.

– Det ble aldri snakket om. Et øyeblikk var han der, det neste var han borte. Det bildet har hjemsøkt meg fra jeg var nesten fire år og frem til jeg står her i dag.

Politiet åpnet etterforskning, men alle årene som hadde gått skapte utfordringer for etterforskerne. Ingen visste hvor den lille gutten var begravet, men da de fant den gamle obduksjonsrapporten fikk de et gjennombrudd.

Der kom det frem at den lille gutten hadde skader på føttene og anklene, noe som passet med at han var holdt fast og svingt. I tillegg viste det seg at hodeskaden var formet som en Z, noe som av flere eksperter i retten ble avvist som forenlig med et fall mot gulvet.

Bildene viste også at gutten hadde over 20 skader på kroppen, skriver The Guardian. I den videre etterforskningen vitnet både Peter Booth og hans søster om hvordan stefaren hadde mishandlet dem.

Da stefaren møtte i retten nektet han for å ha drept den lille gutten. Han fastholdt forklaringen om at han hadde falt ut av sengen, men ble altså ikke trodd.

– Paul Booths død var ikke en tilfeldighet, det var et resultat av en bevisst handling. Det var drap, sa aktor John Brennan.

Fredag ble David Dearlove (71) funnet skyldig i drap og tre tilfeller av barnemishandling. Han ble dømt til livstid i fengsel med en minstetid på 13 år.