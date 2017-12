Britiske medier: Attentat mot Theresa May avverget

Den britiske sikkerhetstjenesten skal ha avslørt en terrorplan, hvor målet var å drepe statsminister Theresa May.

Ifølge The Independent og Sky News mener politiet at to menn hadde planer om å gjemme en hjemmelaget bombe i en bag, for så å utløse den ved Downing Street. I det påfølgende kaoset skal målet ha vært å angripe statsministeren med kniv.

Ifølge de britiske mediene skal sikkerhetstjenesten ha informert regjeringen om planene i et møte mandag. MI5-sjef Andrew Parker skal også ha fortalt regjeringsmedlemmene at sikkerhetstjenesten har avverget ni terrorangrep det siste året.

Politiet skriver i en pressemelding at to menn ble pågrepet for terror-planer forrige uke, men vil ikke bekrefte at de er siktet for å ha planlagt et angrep mot statsministeren, slik avisene hevder. Mennene, som er 20 og 21 år gamle, ble tirsdag siktet for terrorforberedelser, og fremstilles for tingretten i Westminster onsdag.

MÅLET: Statsministerboligen i Downing Street i London er pyntet til jul. Foto: Tolga Akmen , AFP

Gatestubben som huser den britiske statsministerboligen er tungt bevoktet, med blant annet væpnet politi og fysiske sperringer. Sikkerhetstiltakene har blitt innført gradvis siden 1970-tallet og ble kraftig trappet opp det påfølgende tiåret på grunn av den økende trusselen fra væpnede irske republikanere.

I 1991 angrep IRA statsministerboligen med en hjemmelaget bombekaster. Daværende statsminister John Major var hjemme, men ble ikke såret av bomben, som landet i hagen. Syv år tidligere forsøkte IRA å drepe Majors forgjenger Margaret Thatcher med et bombeangrep mot hotellet der De konservative holdt landsmøte i Brighton.

Kilde: VG/NTB