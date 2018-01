Stor togulykke i Sør-Afrika

Over hundre personer skal være skadet og fire omkommet etter at et tog krasjet inn i en lastebil.

Ulykken fant sted torsdag morgen lokal tid.

Toget begynte å brenne, og flere av passasjerene har måtte hoppet av eller til andre vogner i fart for å redde sitt eget liv, skriver Mirror.

Toget kolliderte da det var på vei fra Port Elizabeth til Johannesburg.

Over hundre personer skal være skadet og fire stykker omkommet, ifølge lokal nødhjelp.

De skadede blir behandlet på stedet og brakt til sykehus i nærheten.