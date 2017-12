Støre møtte kum-erat Corbyn

LONDON (VG) Jonas Gahr Støre møtte i dag sin britiske kollega Jeremy Corbyn for første gang. Praten gikk løst - om kumlokk og sosialdemokratiets kummerlige kår i Europa.

For Ap-sjefen legger ikke lokk på at han lar seg inspirere av den radikale partilederen. Støre (57) og Corbyn (68) har nemlig mer til felles enn at de begge har tapt valg og leder sosialdemokratiske partier utenfor makt:

Begge partilederne elsker kumlokk.

– Min bestefar utviklet et jernstøperi som lager kumlokk. I hele min oppvekst ble jeg opplært til å gå og se på kumlokk da jeg gikk på gaten. Kumlokk er vakre og de forteller en historie, sa Støre til VG i London tirsdag ettermiddag, spent før møtet med sin britiske arbeiderpartikollega, og med en spesiell gave under armen.

Støres familie eide ovnfabrikanten Jøtul frem til 70-tallet, og Ap-lederens nedarvede formue stammer i all hovedsak fra salg av eiendeler i selskapet. Jøtul produserte kumlokk av støpejern, og kikker du som Støre ned på kumlokk, kan du fortsatt finne ett og annet lokk fra Jøtul.

Corbyn, som har bakgrunn fra fagbevegelsen, har en noe annen forklaring på hvorfor han er fascinert av de runde jernplatene, kunne han avsløre da VG traff han og Støre etter møtet i Portcullis House, hvor Labour-lederen har kontor.

– Det er er et flott symbol på offentlige tjenester og noe av det ypperste av håndverksarbeid som finnes, sa kumlokk-samleren Corbyn entusiastisk til VG da han tok imot Støre i Labours kontorer i London.

Lokk(e)gave

Støres opprinnelige plan var å ha med seg en replika av et norsk kumlokk for å overbringe sin britiske partifelle, men han endte med å overbringe en noe lettere variant, nemlig en bok om norske kumlokk, «Kumlokk, gatas mynter» av Caroline Roka.

– Det er jo dessverre sånn at et kumlokk veier mange kilo, og ikke akkurat er noe du tar med i håndbagagsjen, Det får være for neste gang, hvis dette er en felles interesse å bygge videre på, smilte Støre i det han gikk inn for å overrekke gaven til Corbyn.

Støre beskrev de tre kvarterene de hadde sammen som « en samtale som gjerne skulle vart i mange timer», og Corbyn satte tydelig pris på presangen.

– Dette gaven er et symbol på at vi absolutt har beina trygt plantet på jorda, smilte Corbyn.



Lærdom av en radikaler

Corbyn har vært en omstridt leder av Labour. Han tilhører venstresiden i partiet, blir ansett for å være en «68-er», en radikaler, og har blitt kraftig kritisert for å ha for venstrevridde standpunkt, spesielt om den økonomiske politikken.

Siden han ble valgt i 2015, har Corbyn overlevd flere kuppforsøk fra partikollegene og utallige angrep fra mediene.

Den nederlagsdømte partilederen klarte mot alle odds å gjøre et av de sterkeste valgene for Labour siden 1980-tallet. Det var imidlertid ikke nok til å ta regjeringsmakten fra Theresa May.

COMEBACK-CORBYN: Etter å ha blitt latterliggjort og utskjelt, står Corbyn etter et godt valg nå sterkere enn før i Labour. Foto: Russell Cheyne , Reuters

Inspirerende, sier Støre om den 11 år eldre arbeiderpartilederen.

– Corbyn har vist at du over tid må være deg selv. Han har blitt avskrevet som utenfor den middelveien politikere skal være på, i måten han har kledd seg, måten han har snakket på, måten han har holdt taler og jeg har respekt for at han har stått fast på sin personlighet og sin integritet, og den er forskjellig fra min. Men det er noe å lære av det, at man ikke lar seg forme til å bli en annen enn den man er, sier Støre til VG.

Beskjedent sier Corbyn til VG at han ikke tror Støre trenger råd fra han for hvordan man vinner velgere, men han mener Labour var inne på noe viktig i denne valgkampen.

– Vi har gitt unge håp, en tro på at fremtiden for kommende generasjoner blir enda bedre, og at vi skal få til å fordele godene likt. Selv om vi selvfølgelig gjerne skulle vunnet valget var det en seier i seg selv at 2 millioner flere registrerte seg for å stemme, sa den rutinerte britiske arbeiderpartilederen til VG.

Sosialdemokratiets kummerlige kår

Men til tross for Labours gode valg, er det kummerlige kår for sosialdemokratiet i Europa.

Her hjemme gjorde Arbeiderpartiet et overraskende dårlig valgt, og klarte ikke å sparke den blåblå regjeringen ut av regjeringskontorene.

I Frankrike kollapset det franske sosialistpartiet i forkant av presidentvalget og de sosialdemokratiske partiene i Nederland og Østerrike gikk også tilbake i forrige valg.

I Tyskland gjorde det sosialdemokratiske partiet SPD et historisk dårlig valg, og søkte seg til opposisjonstilværelsen.

– Nå er valget bak oss i Norge og vi trekker lærdom fra et nederlag. En av de lærdommene er at vi skal styrke båndene til våre historiske kontakter med vår egen bevegelse, først og fremst våre egne velgere. Vi skal reise mer i Norge og treffe folk, men vi vil også understreke det at vi er en del av en internasjonal bevegelse, sa Støre.

Støre avviser at han med Corbyn-visitten søker å ta Arbeiderpartiet lenger mot venstre.

– Vi må ikke glemme at Storbritannia og Norge er veldig ulike samfunn, og at mye i Corbyns politiske manifest, som sees på som veldig radikalt i Storbritannia, er politikk som vi har gjennomført i Norge. Vi har allerede barnehagerett til alle over ett år, gratis universitet og en velferdsstat som tilbyr tjenester til alle, sa Støre.

Etter London-besøket skal Støre treffe nok en s

osialdemokratisk leder som også nylig tapte et valg, nemlig tyske Martin Schultz.

