Stjernejournalist publiserte «fake news» om Trump - ble suspendert

På fredag kom stjernejournalisten Brian Ross (69) i ABC News med en så oppsiktsvekkende nyhet om Donald Trump at USA holdt pusten. Det var bare ett problem: Ross hadde ikke dekning for påstanden.

Nå er sjefen for nyhetsgigantens gravejournalister suspendert fra jobben sin i fire uker. ABC News omtaler rapporten som en «alvorlig feil».

Fikk sparken

Fredag ble det klart at Flynn, som fikk sparken etter mindre en måned som USAs nasjonale sikkhetsrådgiver i februar, hadde løyet til FBI om sin kontakt med russerne.

BEDRE TIDER: Her var fortsatt Mike Flynn - helt til høyre i bildet - nasjonal sikkherhetsrådgiver i Trump-regjeringen. Fra venstre: Stabssjef Reince Priebus (nå sparket), visepresident Mike Pence (sittende), spesialrådgiver Steve Bannon (nå sparket) og pressetalsmann Sean Spicer (nå sparket). Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Tabben skjedde til og med på direkten:

Ross meldte at Donald Trump hadde instruert den pensjonerte generalen Mike Flynn til å kontakte russiske myndigheter - mens Trump fortsatt var presidentkandidat.

Les også: Flynn ble vurdert av Trump som visepresident-kandidat

Denne helt nye og sensasjonelle opplysningen fikk det til å koke i amerikanske medier - og mange observatører reiste spørsmålet om dette kunne være begynnelsen på slutten for Trumps tid som president.

Lørdag måtte imidlertid ABC News krype til korset. Først kom de med en såkalt «klargjøring». Etterhvert holdt ikke dette. Til slutt sa de at rapporten fra Ross inneholdt «alvorlige feil».

Ikke Trump

ABC News innrømmer følgende:

Ikke Trump, men en av Trumps medarbeidere, hadde bedt Flynn om å kontakte russerne - men det var etter at Trump var blitt valgt til president i november 2016.

Tidligere justisminister: Flynn kunne være utsatt for utpressing

Det viktigste i denne sammenhengen er at kontakten mellom Flynn og russerne skjedde etter at Trump var valgt av folket.

I perioden på rundt to måneder mellom når USAs president velges - og til han formelt innsettes som president - er det vanlig at «overgangsteamet» kontakter andre lands ambassader og politikere for å forberede maktovertagelsen.

Men skjer dette før valget, kan man mistenkes for å kontakte utenlandske makter for å få hjelp til å vinne valget.

Det er dette som er essensen i den helt spesielle etterforskningen som nå pågår mot Trumps valgkamporganisasjon: Samarbeidet Trumps kampanje med Vladimir Putins regime i valgkampen?

Sparket FBI-sjefen

Og - sparket Donald Trump James Comey, sjefen for USAs føderale politi FBI, for å dekke over eller hindre etterforskningen av kontaktene med Russland?

Dersom ABC News' opplysninger hadde vært riktige, ville det vært den største omdreiningen i denne saken i tiden som er gått siden presidentvalget.

– Vi beklager på det sterkeste for den alvorlige feilen vi begikk fredag. Brian Ross' reportasje var ikke blitt godt nok sjekket i henhold til vår redaksjonelle standard. Det er avgjørende at vi melder korrekt og beholder tilliten som vi har bygget opp. Dette er våre kjerneverdier. Fredag sviktet vi, heter det i en uttalelse fra ABC News..

Det var under en direktesending fredag at Ross siterte en nær betrodd av Flynn på at Trump hadde beordret Flynn til opprette kontakt med Moskva under valgkampen.

Retvitret

Den opprinnelige meldingen var blitt retvitret rundt 25.000 ganger. Dow Jones-indeksen falt over 350 poeng da markedet reagerte på Ross' første versjon.

– Min jobb er å holde folk ansvarlig og det er derfor jeg er enig med at jeg selv også må stå til ansvar, skrev Ross på Twitter lørdag kveld.

LES: Trumps Flynn-kommentar vekker oppsikt

Trump selv takker imidlertid ABC News.

– Gratulasjoner til ABC News for å suspendere Brian Ross for hans forferdelig feilaktige og uærlige sak om den russiske, russiske, russiske heksejakten. Flere TV-nettverk og «aviser» burde gjøre det samme med sine falske nyheter! tvitret Trump lørdag kveld.