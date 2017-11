Stephanie (10) ble skutt på balkongen

NAIROBI (VG) Valget i Kenya er over. Nå håper Damackline Marube (35) på at hun endelig kan få svar på hvorfor politiet skal ha skutt hennes ti år gamle datter.

– Jeg vil vite hva som skjedde og hvordan en politimann kunne ta livet av et barn. Advokaten som hjelper oss er blitt lovet at drapet på Stephanie skal etterforskes nå når presidentvalget er over, sier den 35 år gamle moren.

Drapet på ti år gamle Stephanie Moraa fant sted under opprøret i Mathare-slummen etter det første presidentvalget, 8. august.

– Det pågikk en demonstrasjon nede på gaten. Stephanie sto oppe på balkongen og så på det som skjedde sammen med andre barn, da en politisoldat skjøt henne. Hun ble truffet av et skudd som lagde et stort hull i brystet hennes. Den lille jenta mi døde momentant. Da jeg ble tilkalt og fant henne slik, følte jeg at livet mitt tok slutt. Der og da, forteller moren.

Kaotisk valg

Valget ble senere underkjent av høyesterett på grunn av «uregelmessigheter og fusk». Det ble utskrevet nyvalg. Det ble avholdt 26. oktober, og da resultatet ble kunngjort noen dager etterpå, fikk president Uhuru Kenyatta en ny femårsperiode med 98 prosent av de avgitte stemmene.

Valget ble boikottet av opposisjonen, og fremdeles pågår en drakamp mellom presidenten og opposisjonslederen, Raila Odinga, hvorvidt valget er lovlig eller i strid med grunnloven. For Damackline Marube er dette underordnet. Hun er er i dyp sorg over tapet av sin eneste datter.

GJØR VONDT: - Det er umulig å uttrykke den sorgen jeg føler etter at vi mistet Stephanie. Jeg er ikke meg selv, slik er det også for min sønn og min mann. Hvordan kunne dette skje?, er svaret Damackline Marube vil ha fra kenyanske politimyndigheter. Foto: HARALD HENDEN/VG

Hun ser ned, fikler med mobiltelefonen. Så kommer gråten. Det går flere minutter før hun orker å fortsette. Damackline insisterer på at vi skal bli og bedyrer at påkjenningen ikke er for stor.

Sorg og sinne



– Tvert imot. Jeg vil gjerne fortelle dere om den sorgen og det sinnet jeg opplever. Det gjør godt å oppleve at noen bryr seg og vil høre på. Men det som gjør virkelig vondt er at jeg ikke har fått svar på hvorfor en uniformert mann kan gå ned i knestående, ta sikte på et barn oppe på en balkong og så trekke av. Uten at han på noen som helst måte var truet.

– Det er slik øyenvitner har beskrevet det for meg. Jeg får ikke Stephanie tilbake, men jeg ønsker svar, den 35 år gamle kvinnen. Sårbar, men viljesterk og modig.

Damackline og ektemannen Wyclief Mokaya (40) orket ikke lenger å bo i blokken der datteren deres ble drept. De har nå fått leie et rom i et kjellerlokale i nabolaget. En seng, et bord og et bilde av datteren. Noen få eiendeler i tillegg.

– Sønnen vår bor hos onkelen sin, han er sterkt traumatisert av å ha miste søsteren sin på en slik brutal måte. Jeg håper han snart kommer tilbake for å bo hos oss, sier hun.

FORTVILELSE: Wyclief Mokaya(40) orker ikke å snakke om da datteren, Stephanie, ble drept under en valgdemonstrasjon i Mathare-slummen i Kenya. - Vi har det vanskelig, sier kona, Damackline Marube. Foto: HARALD HENDEN/VG

Ønsker bare fred



Det er fremdeles en spent atmosfære i Nairobis slumområder.

Slumbeboerne, halvannen million mennesker, setter sin lit til Raila Odinga, og vil være klar til å ty til vold om opposisjonen fortsetter å bli politisk overkjørt.

– Jeg tror Kenya ville bli bedre om Raila Odinga var president, men det eneste jeg ønsker nå er at det blir fred i landet, slik at ingen mødre opplever å måtte gravlegge sine barn, sier Damackline Marube.