Nå kommer «Harry Potter Go»

Skaperne bak suksessen «Pokémon Go» lager nytt spill.

Nå håper selskapet Niantic Labs å gjenskape suksessen de hadde med «Pokémon Go».

Nå kommer selskapet med et lignende spill, basert på Harry Potter-universet, melder teknologinettstedet TechCrunch.

Spillet er ventet i 2018, og har fått navnet «Harry Potter: Wizards Unite». Spillet lages i samarbeid med Waner Bros. og Portkey Games.

LES OGSÅ: Tobias Strømdahl (11) ble verdensmester i Pokémon

Rykter om at et Harry Potter-spill var under utvikling, begynte å gå i fjor, da det ble kjent at selskapet hadde sikret seg rettighetene til historien. Nå er det altså bekreftet at spillet kommer en gang i 2018.

På nettet blir nyheten godt mottatt av de fleste, men noen er mer skeptiske.

Andre lurer på om det vil gjøre noe med kvaliteten på allerede svært populære «Pokémon: Go!»

LES OGSÅ: Her spiller Skei Grande Pokémon Go under høring

Spillet skal fungere på samme måte som «Pokémon Go», altså at det bygges på såkalt AR, eller «utvidet virkelighet» på norsk. Det betyr at spillet vil kombinere data fra den fysiske verden du beveger deg, i med virtuell data.