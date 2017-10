Vil sikte Catalonias leder for opprør

Catalonia har erklært seg uavhengige fra Spania, mens det spanske senatet har vedtatt at de tar over styringen. – Det er nesten uforståelig det som skjer, sier ekspert på spansk politikk.

Fredag ettermiddag kom meldingen om at det katalanske parlamentet har «erklært den katalanske republikken som en uavhengig og suveren stat etter demokratiske og sosiale lover».

Uavhengighetserklæringen ble vedtatt med 70 stemmer for, 10 mot, og 2 blanke stemmer – og bryter dermed med den spanske grunnloven.

Som et svar på dette stemte regjeringen i Madrid for å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven – som betyr at de vil ta skritt for å frata Catalonia all selvstendighet, frem til de bytter ut den politiske ledelsen i regionen gjennom nyvalg.

Få timer etterpå bekreftet spansk påtalemyndighet at den vil sikte Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel, melder NTB.

Siktelsen vil bli levert inn i neste uke slik at separatistlederen kan stilles for retten, opplyser talsmannen fredag kveld. Det er en domstol som må avgjøre om det skal tas ut siktelse.

Krisemøte

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen Catalonia er velstående og fremgangsrik og genererer mye penger til Spanias bruttonasjonalprodukt. * Sysselsettingen er høyere enn i resten av Spania. *De har sitt eget språk og kultur * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. * Mange katalanere har tidligere bare ønsket mer autonomi, men opplever at de ikke har blitt hørt. * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas. (Kilde: NTB, AFP)

Siden uavhengighetserklæringen er brudd med den spanske grunnloven kan justisdepartementet tiltale de som anses som ansvarlige for avgjørelsen – som er regionpresident Puigdemont, visepresidenten og alle ministrene i regionregjeringen – for opprør mot den spanske stat, melder La Vanguardia.

Statsminister Mariano Rajoy har innkalt regjeringen til krisemøte klokken 18. En kilde i regjeringen, som ikke ønsker å bli navngitt, bekrefter at opphevelsen av det katalanske selvstyret vil skje på et møte fredag, melder NTB.

– Det som kommer til å skje nå er at det vil bli to administrasjoner i Catalonia – en lovlig som utnevnes av den spanske regjeringen og en som er motstander. Førstnevnte kommer til å oppleve ganske mye opprør i forskjellige etater, for eksempel i politiet, økonomien, helsevesenet og skolevesenet. Det er mange funksjonærer der som støtter løsrivelse, sier Spania-ekspert José Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo til VG og fortsetter:

– Det kommer til å bli bråk. I noen tilfeller usynlig, fordi de skjer inne i departementer ved for eksempel å nekte å følge ordrer fra Madrid – i andre tilfeller demonstrasjoner og politisk streik.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg skriver på Twitter at Catalonias situasjon må løses innenfor Spanias grunnlov.

– Catalonia-saken må løses innenfor Spanias konstitusjonelle regler. Spania er en forpliktet alliert, med viktige bidrag for vår sikkerhet, skriver Stoltenberg på Twitter.

Finans, politi og media

Spania-ekspert og statsviter ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck, mener at man i all hovedsak nå vil se endringer i finans, ordensmakten og media i Catalonia.

– Nå overtar den spanske sentralmakten styringen av økonomien. Alle penger som brukes til å betale lønninger kommer fra Madrid. Dersom pengestrømmen hadde blitt stoppet hadde Catalonia blitt bankerott, men nå sørger Madrid for at det ikke skjer. Så overtar de ordensmakten, der de fleste rapportene tilsier at et flertall av politifolkene vil støtte regjeringen i Madrid, sier Buck og legger til:

– Så vil de overta offentlig media i Catalonia. Vi har sett gjennom lang tid at de åpenbart holder med løsrivelse, ved blant annet at de har dekket demonstrasjoner for uavhengighet grundig, mens demonstrasjoner mot ikke dekkes.

I det katalanske parlamentet brøt det ut applaus da resultatet var klart. Utenfor bygningen hadde titusener av uavhengighetstilhengere samlet seg – og de svarte med å juble, danse og sende opp fyrverkeri.

Statsviter Buck tror vi vil se mange demonstrasjoner i dagene som kommer.

– Det kommer det nok til å bli, men den katalanske bevegelsen har alltid vært bestemt på at de skal være fredelige. For de vet at i det øyeblikket demonstrasjonene blir voldelige – da er alt tapt.

– Mer isolert

Jose Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo tror at vi i tiden som kommer vil oppleve det han beskriver som «mange rare situasjoner».

– Vi ser for eksempel folk i Catalonia som går på gaten med flagg og som snakker om den katalanske republikken. Det er merkelig, fordi de ikke kan forvente at det kommer til å skje i virkeligheten, sier han og legger til:

– Alt kommer til å bli så merkelig, så rart. Det er nesten uforståelig det som skjer.

Ringvirkningene mener Izquierdo blir en dårligere økonomi og at Catalonia internasjonalt blir mer isolert – men samtidig at folk også vil få sympati med demonstrantene som kjemper for uavhengighet.

– 1500 firmaer har allerede flyttet sine hovedkontorer til andre spanske regioner. Når dette nå skjer er det bare et tidsspørsmål før de flytter hele virksomheten til andre steder, sier han og fortsetter:

– Hvis det blir for mange situasjoner kan det bli farlig for turismen – og det kan bli mer arbeidsledighet.

EU-president Donald Tusk sier han håper Madrid-regjeringen vil avstå fra maktbruk i konflikten med Catalonia. Samtidig bekrefter han at EU kun forholder seg til sentralregjeringen i Madrid.