Valg i Catalonia: Konflikten fortsetter

GARRAF ( VG) Det ventes rekordhøy deltakelse i regionvalget i Catalonia torsdag, men folk tror ikke valget leder til en løsning på konflikten om uavhengighet.

Vintersola glitrer mellom yachtene ved lille katalanske havnebyen Garra. Sergej Ivanovitsj har tatt turen hit han ofte kommer, bare for å nyte stemninga og ta inn synet av alt det fine.

– Det var derfor vi flyttet hit til Catalonia: Det er vakkert, rolig, og en del av EU. Men nå aner vi ikke hva som skjer. Alt er usikkert, og ingen ser en ende på dette, sukker russeren, som har bodd i den spanske regionen i 15 år.

VGs Nora Torp Bjørnstad og Helge Mikalsen dekker valget i Catalonia. Foto: , VG

Denne høsten har Ivanovitsj observert naboer fly i tottene på hverandre over spørsmålet om uavhengighet. Beskyldninger hagler fra hver av leirene om henholdsvis fascisme og nasjonalisme.

Torsdag holdes det valg på ny regionalforsamling i Catalonia, og som alt annet her nå, dreier valget seg først og fremst hvorvidt folket ønsker at Catalonia skal bli en egen stat.

– Destruktiv situasjon



FAKTA: CATALONIAS UAVHENGIGHETSDEBATT * Catalonia ligger nordøst i Spania og har 7,5 millioner innbyggere. Regionen har sitt eget språk, en egen folkevalgt forsamling, stor grad av selvstyre, eget flagg og nasjonalsang.

* I en folkeavstemning 1. oktober stemte over 90 prosent for uavhengighet fra Spania. Men bare 43 prosent av de stemmeberettigede deltok i avstemningen, som ble erklært grunnlovsstridig av Madrid. Regionforsamlingen ble avsatt, og flere ledere gikk i eksil i Brussel. Andre ble fengslet.

* Spanias statsminister Mariano Rajoy utlyste nyvalg i regionen. Det holdes den 21.desember.

( Kilde: NTB)

Dette valget er ekstraordinært fordi det er sentralregjeringen i Madrid, og ikke regionale myndigheter, som har bestemt at det skal være valg. Et rekordhøyt antall velgere forventes å gå til urnene i år, over 80 prosent av de stemmeberettigede, spår avisen La Vanguardia. Få tror likevel at situasjonen blir mindre tilspisset når valgresulatet er klart.

– Hele situasjonen har vokst seg til å bli så destruktiv og splittende for oss som folk. En fordeling av seter i forsamlingen kan ikke endre det, sier skuespiller Marina Gatell (38), som VG treffer i en av Garrafs smale gater.



Kvinnen rusler en tur sammen med broren sin, som har kommet hjem ens ærend fra Mexico for å stemme. Søskenparet Gatell stemmer begge på et separatistparti. Voldsbruken fra spansk politi under folkeavstemningen den 1.oktober fikk dem til å innta mer ytterliggående standpunkt enn hva de hadde før. «For første gang skjønte jeg hva besteforeldrene mine alltid snakket om, når de fortalte om hverdagen under Franco» sier Marina til VG.

Jevnt valg

HÅPLØST: Kompisene Gerard Planis ( 54, t,v) og Ferrando Castro ( 55) blir begge helt oppgitt av å høre den andres argumenter. Den ene ønsker et selvstendig Catalonia, den andre et forent Spania. Foto: Helge Mikalsen , VG

Regionen nord-øst i Spania har alltid vært delt i sitt syn på uavhengighet. I løpet av en times kjøring vestover langs kysten fra Barcelona, veksler du mellom å krysse unionist - og sepatistbastioner. I dette valget ligger det an til å bli svært jevnt mellom de to leirene.

Ved en uterestaurant i Garraf har Ferrando Castro (54) nesen ned i en dagfersk avis, men er ikke tung å be for en prat om hvilken side han støtter.

– Nå har separatistene gått altfor langt. Konspirasjonsteoriene, anklagene om at Madrid er roten til alt vondt, har blitt fullstendig ødeleggende for oss alle. Jeg vil stemme på et unionistparti, fordi vi trenger hverandre, sier 54-åringen til VG, før han blir avbrutt av en bekjent som kommer bort.

–Ikke hør på han typen her, han prater bare tull!, sier restaurantgjest Gerard Planis (55) , og rister vennskapelig i skuldrene til Castro.

Så snakker de to ustanselig i munnen på hverandre i et kvarter. Selv om separatisten og unionisten har klart å beholde vennskapet gjennom turbulente tider, betyr ikke at det ikke har vært noen diskusjoner. Kranglene kommer ofte, og de er heftige.

Spania-forsker Marcus Buck mener det ikke ser lyst ut for en snarlig løsning på konflikten.

– Stemmer meningsmålingene, og det blir svært jevnt, kan det ta veldig lang tid med forhandlinger før én av partene får en regjering på plass. Det er synd, fordi dette er veldig slitsomt for folk. Det er som om vi i Norge skulle hatt en EU-avstemning pågående konstant, uten ende, sier Buck til VG.

Resulatet av valget på ny regionalforsamling er ventet et par timer etter at stemmelokalene stenger klokken 20 torsdag. VG.no følger valgdagen fra Barcelona.