Titusenvis av Catalanere demonstrerer i Brussel under fanen «Våkn opp Europa!»

BRUSSEL (VG): Titusenvis av katalanske demonstranter har møtt opp i Belgias hovedstad for å kreve at de blir hørt, og vise sin støtte til den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont.

Onsdag 6. desember er Spanias grunnlovsdag. Flere tusen katalanere brukte denne dagen på noe helt annet enn å feire den Spanske grunnloven, som de har hatt har hatt store innvendinger til i mange år.

De brukte i stedet dagen på å komme seg fra til Brussel med buss, bil eller andre transportmidler. Der holdes det torsdag en massiv demonstrasjon til støtte for Catalonia og de katalanske politikerne som straffeforfølges.

– Spanske myndigheter har satt våre politikere i fengsel. Vår president er her i Brussel nå, sier Oriol Martori (43) til VG.

Han og venninnen Lidia Casas (40) er blant dem som har tatt turen til Brussel torsdag. De forteller at de, som mange andre, har sittet på bussen hele natten for å komme seg hit. Når demonstrasjonen er over om noen timer skal de ta bussen hjem igjen. De synes likevel det er verdt det.

Massivt oppmøte

Demonstrantene har samlet seg i parken Cinquantenaire like ved EUs hovedkvarter. Spanske aviser har gitt ulike estimater på hvor mange som har møtt opp, fra 10.000 til rundt 30.000

Klokken 12.56 meldte avisen La Vanguardia om at belgisk politi nå har gått ut med at de anslår at det er 45.000 som masjerer i demonstrasjonen i Brussel.

Martori forteller at dette er den syvende virkelig store demonstrasjonen han er på. I mengden av mennesker som har møtt opp og er klare til å marsjere når startskuddet går for demonstrasjonen klokken 12.30, er det folk i alle aldre, mange kledd i den symbolske fargen gult.

– Med denne demonstrasjonen vil vi gjøre denne prosessen internasjonal. Slik at andre land kan engasjere seg og jobbe for det katalanske folket sine rettigheter, sier Martori.

FORAN I TOGET: Den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont marsjerte sammen med demonstrantene, iført et skjerf i den symbolske fargen gult. Foto: Francois Lenoir , Reuters

Det er nettopp det å få internasjonal oppmerksomhet som har vært temaet for denne demonstrasjonen. Folk som har møtt opp har mange slagord og saker de roper ut om, men hovedfanen er «våkn opp europa».

Som i flere tidligere demonstrasjoner, dukket den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont opp kledd i et gult skjerf. Fargen gult har blitt et symbol på støtten til Catalonias uavhengighet, en protest mot fengslingen tidligere regionsregjeringsmedlemmer.

Venter fengselsstraff

Catalonias forsøk på å løsrive seg fra resten av Spania gjennom en folkeavstemning som Spania så på som ulovlig og udemokratisk, endte med at regjeringen i Madrid sparket Catalonias president og oppløste hans regjering.

Da flyktet tidligere regionpresident Carles Puigdemont til Brussel sammen med fire andre politikere fra hans regionregjering til Brussel. Fra Brussel varslet han at han og de fire andre ville bli i Belgia for å skape internasjonal oppmerksomhet om den katalanske saken.

Puigdemont og de fire andre politikere som har oppholdt seg i Belgia med ham er siktet for opprør, oppvigleri og underslag, siktelser som har strafferammer på henholdsvis 30, 15 og seks års fengsel.

Det har vært utstedt en internasjonal arrestordre mot Puigdemont, så vel som en spansk en. Tirsdag trakk Spania den internasjonale arrestordren mot Puigdemont, fordi de fryktet at han ville kunne få en mildere dom om han ble utlevert fra Belgia på et annet grunnlag enn det Spania ønsker at han skal fengsles for.

Han er fortsatt siktet i Spania.

