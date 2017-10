Spanske myndigheter sikter katalanske ledere for opprør

Den avsatte presidenten Carles Puigdemont og andre katalanske ledere har kjempet for at regionen skal løsrive seg. Nå blir de siktet for opprør.

Spanske påtalemyndigheter opplyser mandag at den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont og flere andre ledere i hans regjering blir siktet for oppvigleri, underslag og opprør.

De forskjellige lovbruddene kan bety opptil 15, 6 og 30 års fengsel.

Riksadvokat José Manuel Maza har ikke beordret pågripelse av lederne, men ber dem om å møte for en domstol i Madrid.

Avisen El País melder at riksadvokaten ikke har uttalt seg om politikerne vil bli varetektsfengslet, men vil ta stilling til det i retten.

I den siste måneden har de katalanske lederne kjempet for å løsrive Catalonia fra Spania. Puigdemont og de lokale styringsmyndighetene ble lørdag avsatt av den spanske regjeringen, like etter at de erklærte uavhengighet.

Vanlig dag på jobben

Mandag formiddag er spenningen stor mandag utenfor Palau de la Generalitat de Catalunya, palasset hvor Puigdemont har jobbet.

Mange lurer på om han vil møte opp, og nok en gang trosse regjeringen i Madrid.

En kilde nær den avsatte presidenten forteller til The Telegraph at mandag likevel er en «vanlig arbeidsdag» for administrasjonen.

– Presidenten av landet er og vil fortsette å være Carles Puigdemont, sa den avsatte visepresidenten Oriol Janqueras i helgen, ifølge den britiske avisen.

KOMMER HAN? Det er stor spenning knyttet til hva Puigdemont gjør mandag. . Foto: Rafael Marchante , Reuters

Den katalanske nettavisen Nació Digital skriver i 11-tiden at katalanske parlamentet har fått noen timer på seg til å tømme kontorene.

Mandag tar regjeringen i Spania over de offentlige institusjonene i Barcelona etter avsettelsen av lokalregjeringen. Rundt 200.000 offentlige ansatte skal på jobb mandag, men det er usikkert hvor mange som ikke vil komme eller nekte å følge instrukser fra regjeringen, skriver BBC.

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen Catalonia er velstående og fremgangsrik og genererer mye penger til Spanias bruttonasjonalprodukt. * Sysselsettingen er høyere enn i resten av Spania. *De har sitt eget språk og kultur * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. * Mange katalanere har tidligere bare ønsket mer autonomi, men opplever at de ikke har blitt hørt. * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas. (Kilde: NTB, AFP)

«Nazist»

Rundt hundre journalister og TV-team er samlet ved både hoved- og bakinngangen til Puigdemonts gamle arbeidsplass.

En mann har kommet med et spansk flagg til plassen foran bygningen, og vekker stor harme.

En eldre mann med navn Antonio (77), roper «nazist» etter han med flagget.

SINT: Det var mannen med dette flagget som vekket Antonios harme. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

– Faren til denne mannen ble drept av fascister, de sto her på plassen og trampet på han. Og Partido popular representerer de samme kreftene, forklarer Iagarder Danciu, som er med Antonio, til VG.

Partido popular, eller folkepartiet, er partiet som leder av statsminister Mariano Rajoy.

Denciu beskriver mandagen som en trist dag fordi sentralmakten angriper demokratiet.

– Dette er det eneste landet i Europa hvor fascismen vinner, sier Denciu.

Nervøs Puigdemont

Den britiske avisen Daily Mail har i helgen snakket med en av Puigdemonts livvakter, som forteller at den tidligere presidenten var nervøs før mandagen.

Det katalanske lokalpolitiet kan bli beordret til å hindre sine tidligere politiske ledere fra å komme inn på sine gamle arbeidsplasser, skriver The Telegraph. Tidligere har katalanske brannmenn beskyttet lokalbefolkningen fra nasjonalpolitiet.

Den katalanske politisjefen Josep Lluis Trapero har fått sparken av regjeringen i Madrid, og er under etterforskning for oppvigleri. Han er mistenkt for å ha tilrettelagt for folkeavstemningen om katalansk uavhengighet 1. oktober, som økte temperaturen i konflikten med sentralregjeringen.

Vil unngå nye konflikter

Etter at den lokale regjeringen i Barcelona ble avsatt, har det vært store demonstrasjoner både for og mot uavhengighet i regionen. 300.000 demonstranter dro ut i gatene mot uavhengighet for regionen på søndag.

Ifølge the Telegraph ønsker sentralregjeringen å unngå nye voldelige møter mellom politiet og demonstranter som man har sett tidligere.

Flere land har uttalt at de kan gi asyl til Puigdemont om han får en urettferdig behandling i Spania, inkludert Belgia, skriver Daily Mail.

– Det er ikke noe som er urealistisk, og det har blitt skikkelig vurdert, har Belgias innvandringsminister Theo Francken uttalt.