Spanias ambassadør om Catalonia:  – De har fortsatt tid på seg til å følge loven

Spanias ambassadør til Norge avviser i dette intervjuet med VG at Catalonia ikke har fått gjennomslag for krav om større selvstyre.

Fredag stemmer det spanske senatet over å avsette presidenten og den politiske ledelsen i Catalonia, og erstatte dem med personer utpekt av sentralmyndighetene. Regjeringen ønsker dette, og det er forventet at de får flertall for det om det stemmes over.

Catalonias regionpresident Carles Puigdemont var invitert til å forklare seg i senatet torsdag, men reiser likevel ikke til Madrid. Dette var den siste fristen Spanias sentralregjering har gitt ham for å ombestemme seg, og si at Catalonia ikke erklærer selvstendighet likevel.

– Han kommer verken til å reise torsdag eller fredag, opplyser en talskvinne for regionsmyndighetene i Catalonia onsdag ettermiddag, ifølge AFP.

- Bare regjeringen som fjernes

AMBASSADØR: Maria Isabel Vicandi mener Catalonia må la være å erklære selvstendighet. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Hvis han ikke kommer og innser at han jobber mot interessene til Catalonia og loven, så vil senatet stemme over det, før vi fortsetter, sier Maria Isabel Vicandi, Spanias ambassadør til Norge til VG.

Senatet stemmer over om de skal iverksette tiltakene under artikkel 155 fredag den 27. oktober.

– Det er den regionale regjeringen som vil fjernes. Så krever forslaget nyvalg innen seks måneder. Jeg vil understreke at det bare er regjeringsmedlemmer som byttes ut - resten av administrasjonen fungerer som normalt, med mindre noen selv velger å forlate stillingene sine eller ikke følge konstitusjonen.

Catalonias utenriksminister sa i et eksklusivt intervju med VG at han vil nekte å bli avsatt av statsminister Rajoy, og ikke finner seg i et påtvunget nyvalg i regionen.

– Vi får se. Staten har makt til å avsette ham, så uansett om han vil det eller ikke må han forlate posisjonen sin til slutt, sier ambassadøren.

Det er forventet at det vil oppstå store opptøyer når senatet har fattet sin beslutning tirsdag. Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo mener det kan bli en «ekstremt farlig» situasjon.

I EN ANNEN SAL: Regionpresident Puigdemont skal torsdag i et møte i det regionale parlamentet og diskutere en uavhengighetserklæring, i stedet for å møte i senatet i Madrid. Spanias regjering vil fortsatt at han skal krype til korset. Foto: Josep Lago , AFP

Krisen i Catalonia * Spania er inne i sin dypeste politiske krise på flere tiår. Myndighetene i Catalonia avholdt en folkeavstemning om løsrivelse den 1. oktober uten tillatelse fra sentralmyndighetene, noe som har blitt møtt med sterke motreaksjoner. 43 prosent av katalanerne stemte. * Lørdag vedtok Spanias regjering at de går inn for å frata Catalonia selvstyret, ved å iverksette artikkel 155 i grunnloven. Regionpresident Carles Puigdemont mener reaksjonen fra Madrid er et statskupp. * Spanias regjering har vedtatt å bruke artikkel 155 i grunnloven. Det er usikkert hvordan det skal utføres, da det aldri har skjedd før. Det skal det spanske senatet diskutere denne uken, før de vedtar hva de skal gjøre videre innen fredag.

– Jeg aksepterer ikke argumentet

En av de viktigste grunnene til at mange katalanere har stemt for uavhengighet, er at de føler at deres krav om mer autonomi, blant annet et eget skattesystem, ikke har blitt tatt på alvor, sa den spanske statsviteren Miriam Juan-Torres tidligere til VG.

– Catalonia en rik region i Spania og ønsker et annet skattesystem, som det baskerne har. Regjeringspartiet PP tok loven om katalanernes autonomi til grunnlovsdomstolen i 2010, der flere punkter ble avvist. Det ble oppfattet som et angrep fra mange, kombinert med PPs politikk og retorikk, og det har styrket det katalanske uavhengighetskravet kraftig, sa hun.

Ambassadøren avviser at Catalonia ikke har fått nok autonomi, og peker også på at Catalonia mottar store summer i EU-midler, selv om de betaler skatt til sentralregjeringen.

AVGJØR CATALONIAS FREMTID: I denne salen skal medlemmene i senatet stemme over iverksettelsen av artikkel 155. Foto: Sergio Perez , Reuters

Disse tiltakene skal stemmes over * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder. * I mellomtiden skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker. * Det vil i perioden iverksettes tiltak for å håndtere følsomme saker, som sikkerhet og offentlig orden, styring av økonomiske og finansielle saker, skatte- og budsjettsaker og telekommunikasjon * Catalonias administrasjon skal fortsette å utføre sine oppgaver. Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi. Kilde: Den spanske ambassaden.

– Jeg aksepterer ikke argumentet om at deres behov ikke har blitt møtt. Vi er det mest desentraliserte landet i hele Europa. Dessuten forplikter loven om solidaritet i konstitusjonen rike regioner til å bidra til utviklingen av landet, sier Vicandi.

– Ingen kan heve seg over loven

– Kunne ikke dette problemet ha vært unngått om det ble holdt en lovlig, organisert folkeavstemning?

– Problemet er at konstitusjonen ikke tillater en folkeavstemning som går på Spanias territorielle integritet. I tillegg kan en folkeavstemning bare bli satt i gang av det nasjonale parlamentet. Hvis vi skulle organisert en folkeavstemning, ville vi måttet endre grunnloven, sier Vicandi.

– Ingenting står skrevet i stein. Regjeringen har nedsatt en kommisjon i parlamentet for å studere mulige endringer, legger hun til.

– Dette skjedde etter at Catalonia allerede hadde avholdt folkeavstemningen?

– Ja, men det er vanskelig å si hva som ville skjedd om de ikke ville avholdt folkeavstemningen. De skulle ikke ha gjort det. De har fortsatt tid på seg til å følge loven.

Vicandi hevder også at politivolden som oppstod under folkeavstemningen den 1. oktober var uplanlagt, og sier det var veldig beklagelig. Samtidig mener hun rapportene om hundrevis av skadde er svært overdrevet. Hun hevder kun fire personer ble innlagt på sykehus.

– Det var ikke en overdreven maktbruk, det var svar på provokasjoner fra noen av demonstrantene, fastslår hun.