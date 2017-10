Spania truer med å oppheve Catalonias selvstyre

Regjeringen i Spania vil oppheve Catalonias selvstyre hvis regionen ikke gir etter for krav, melder AFP.

Den spanske regjeringen krever at Catalonia ikke erklærer uavhengighet. Dersom regionen trosser dette kravet, vil spanske myndigheter frata Catalonia retten til selvstyre.

En eventuell opphevelse av Catalonias selvstyre vil skje i tråd med paragraf 155 i den spanske grunnloven.

– Hvis ikke Puigdemont gir et tilfredsstillende svar innen torsdag, vil han forårsake anvendelsen av paragraf 155, sa visestatsminister Soraya Saenz de Santamaria i den spanske nasjonalforsamlingen ett døgn før fristen utløper, skriver NTB.

Spanias statsminister har gitt Catalonia frist å avklare om de har erklært uavhengighet eller ikke. Men den katalanske regionspresidenten Carles Puigdemont har denne uken sendt et brev til statsminister Mariano Rajoy der han ber om ytterligere to måneder, og en dialog med Madrid, for å avklare hva veien videre blir.

Nå truer imidlertid Madrid med å frata Catalonia sin rett til selvstyre dersom Catalonia ikke svarer innen torsdag.

– Jeg ber Puigdemont om å handle fornuftig, på en balansert måte, og at han setter alle borgernes interesse først, sier Rajoy, ifølge Reuters.