Spania trekker internasjonal arrestordre mot Puigdemont

Spansk høyesterett har trukket den internasjonale arrestordren mot Catalonias avsatte regionpresident Carles Puigdemont, men han er ikke av kroken.

Da Catalonias forsøk på å løsrive seg fra resten av Spania endte med at regjeringen i Madrid sparket Catalonias president og oppløste hans regjering, flyktet tidligere regionpresident Carles Puigdemont til Brussel.

Puigdemont og fire andre politikere som har oppholdt seg i Belgia med ham er siktet for opprør, oppvigleri og underslag, siktelser som har strafferammer på henholdsvis 30, 15 og seks års fengsel.

Nå har spansk høyesterett trukket den internasjonale arrestordren mot Puigdemont.

Fortsatt siktet

Grunnen til at den internasjonale arrestordren mot eks-regionpresidenten er trukket, skal i følge spansk høyesterett være at Puigdemont og hans tidligere regjeringsmedlemmer har uttrykt at han er villig til å komme tilbake til Spania, ifølge La Vanguardia.

Fra Brussel har Puigdemont og de fire andre politikere fra dem oppløste regionregjeringen tidligere meddelt at de ville bli i Belgia for å skape internasjonal oppmerksomhet om den katalanske saken.

I en uttalelse fra Høyesterett, forklarer dommer Pablo Llarena at den europeiske rettsordren fjernes, for å unngå at mer enn én europeisk jurisdiksjon overser saken, slik at prosessen kan bli ryddigere.

Dommer Carmen Lamela i spesialdomstolen i Madrid utstedte 3. november en arrest- og ransakingsordre mot Puigdemont, over et døgn etter at påtalemyndigheten hadde bedt om det.