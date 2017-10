Spania-forsker: Tror ikke på uavhengighetserklæring fra Catalonia

Den mest sannsynlige løsningen på den politiske krisen i Spania er en reform av grunnloven – men det vil ta lang tid, mener Spania-forsker Marcus Buck.

Til tross for folkeavstemningen i Catalonia som ga flertall for løsrivelse fra Spania, kom ikke regionens president Carles Puigdemont med en uavhengighetserklæring da han tirsdag talte til regionforsamlingen.

Derimot utsatte han avgjørelsen for å «starte en periode med dialog» med den spanske regjeringen, som mener folkeavstemningen er grunnlovsstridig.

Marcus Buck, leder ved institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet og Spania-forsker, tror imidlertid ikke de katalanske myndighetene vil iverksette uavhengighetserklæringen i det hele tatt.

– Den mest sannsynlige løsningen, som vil ta fem til åtte år, er at man får en reformert grunnlov i Spania. Stort sett alle er enige om at noe må gjøres med grunnloven, sier Buck.

Reformen han snakker om, innebærer at Spania i grunnloven erklæres som en føderalstat, som vil gi Catalonia større grad av indre selvstyre enn de har i dag, sier Buck. Men å komme dit, vil ta altså ta flere år, ifølge Spania-forskeren.

– Da må man først ha en folkeavstemning i hele Spania om man skal reformere grunnloven. Deretter vil man kunne ha en ny folkeavstemning i Catalonia om hvordan deres selvstyre skal passe inn i den nye grunnloven. Flertallet i Catalonia vil slå seg til ro med utsikter om en slik prosess, som er det de egentlig har ønsket hele tiden.

Steile fronter



Pensjonert førsteamanuensis i spansk ved Norges Handelshøyskole og forfatter av boken «Draumen om Catalonia», Johannes Nymark, sier han er mer usikker enn noensinne på om Catalonia vil løsrive seg.

– Representanter for den spanske regjeringen kjører veldig hardt på at de kan ha dialog, men det må være innenfor lovene, og grunnloven spesielt. Jeg er veldig usikker og vil ikke spå noe. Jeg tror dette vil være usikkert en stund fremover, sier han.

Nymark tror forholdet mellom den spanske og katalanske regjeringen nå er for dårlig til at en dialog med de to partene vil være mulig.

– De to frontene er så steile. Jeg tror megling mellom den spanske regjeringen og den katalanske, med en utenforstående megler fra et land i Europa eller Vatikanet, er det man kan håpe på, sier han.

– Uakseptabelt



Reaksjonen fra regjeringen i Madrid, som kom kort tid etter Puidgemonts tale tirsdag kveld, var kontant:

– Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring for så å utsette den på denne måten, uttalte en ikke-navngitt talsperson for regjeringen til nyhetsbyrået AFP. Det skriver nyhetsbyrået NTB.

Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo tror Madrid-regjeringen vil svare med å benytte seg av artikkel 155 i den spanske grunnloven. Den sier at dersom noen av de spanske regionene forsøker å løsrive seg eller bruke sitt selvstyre til grunnlovsstridige handlinger, så kan regjeringen reversere selvråderetten. Statsminister Mariano Rajoy har allerede truet med å ta artikkelen i bruk.

– Jeg tror regjeringen kommer til å ta makten ganske raskt. Så vil de trolig skrive ut nyvalg innen et par måneder, sier Izquierdo, som er førstebibliotekar for romanske språk ved Universitetet i Oslo, til NTB.