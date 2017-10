Det kan bli en ekstremt farlig periode med to grupper som styrer Catalonia parallelt, og en splittet befolkning, frykter Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo.

Den første søndagen i oktober ble det avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania i Catalonia. Resultatet var 90 prosent flertall for uavhengighet, men mange boikottet avstemningen.

Fakta om bruk av paragraf 155 i Catalonia * Spanias sentralregjering akter lørdag å aktivere den spanske grunnlovens paragraf 155 for å stoppe Catalonias forsøk på løsrivelse. * Paragrafen, som er aldri før er blitt brukt, gir regjeringen mulighet til at ta i bruk «alle nødvendige tiltak», hvis en av landets 17 delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller «handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser». * Paragrafen utdyper ikke hva som ligger i «alle nødvendige tiltak». Det står bare at sentralregjeringen «kan utstede instruksjoner til alle myndigheter i de selvstyrte områder». * Eksperter mener at paragrafen kan brukes som grunnlag for å oppløse Catalonias regionforsamling og ta kontroll over katalansk politi. (Kilder: Financial Times, DPA, Ritzau)

Spanias statsminister Mariano Rajoy mener Catalonia og regionpresident Charles Puidgemont har tatt sitt valg ved å ikke svare på regjeringens forespørsel om å klargjøre hvorvidt de har erklært selvstendighet eller ikke.

Regjeringen i Madrid vil derfor ta skrittene mot å iverksette artikkel 155 i grunnloven, som innebærer at sentralregjeringen i Madrid kan frata Catalonia all selvstendighet.

– Jeg tror det kommer en ekstemt farlig periode der det blir én lovlig styring av Catalonia ved siden av en parallell nasjonalistisk, uavhengighetsorientert styring, sier Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo ved Universitetet i Oslo til VG.

Artikkel 155: Dette kan skje videre

Statsminister Mariano Rajoy har innkalt til et ekstraordinært ministerråd lørdag, der det skal avgjøres hvordan Spania vil gå fram videre.



– De aner ikke hvordan de skal gjøre det, sier Spania-ekspert Marcus Buck, leder for Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT, til VG.



– Artikkel 155 var i sin tid en ren kopi av en artikkel i den tyske grunnloven, men den har aldri før blitt iverksatt. Den planen må de finne ut av helt selv, så det vil bli en langsom prosess, sier Buck.

I dag har Catalonia tredje størst grad av selvstyre av Spanias 17 autonome regioner, etter Baskerland og Navarra. Regionregjeringen i Catalonia har innflytelse på saker relatert til kultur, miljø, kommunikasjon, transport, handel, utdanning og helse. I tillegg har de sin egen politistyrke, Mossos d'Esquadra. Alt dette kan de miste styringen over.

– Det er nødvendig å innkalle senatet først. De bruker omtrent en uke på en avgjørelse, og kommer sannsynligvis til å iverksette artikkel 155. Den sentrale regjeringen vil sannsynligvis utnevne to personer. Én kommer til å få ansvar for politiet i Catalonia, og den andre for økonomien, sier Izquierdo.

Han understreker at dette ikke er en permanent ordning som reverserer selvstyring, men en midlertidig maktovertakelse for å gjenopprette lovlydighet.

Deretter må parlamentet i Catalonia stemme over en mulig uavhengighetserklæring, forklarer Buck.

– Puigdemont innrømmet i brevet til Rajoy at han avlyste avstemningen om uavhengighet før den ble holdt. Flere små grupper krever nå at det skal stemmes over, og mange i Spania er dritt lei av at han ikke bare kan erklære uavhengighet eller ikke. Puigdemont har jo begått et mesterstykke i å ikke svare tydelig, sier Buck.

Kan få katastrofale konsekvenser

Mens Buck spår en «kaotisk» periode fremover, frykter Izquierdo at den spente situasjonen kan få katastrofale konsekvenser.



– Mange katalanere ønsker ikke uavhengighet. Alle samfunnssektorer, alle generasjoner og alt er splittet. Til og med politiet er splittet. Det er umulig å vite hva som vil skje, men dette er en ekstremt farlig situasjon, sier Izquierdo.

Det er å forvente at mange katalanere vil ta til gatene etter den sentrale regjeringens dramatiske avgjørelse.

– Det viktigste for uavhengighetsbevegelsen blir å unngå voldelige demonstrasjoner, ellers mister de all sympati umiddelbart, sier Buck til VG.

Izquierdo er opprørt, både over den katalanske regionregjeringens beslutning om å holde et ulovlig valg, og over at det konservative regjeringspartiet PP har valgt å fokusere på jussen over politikken i et spørsmål som er så viktig for så mange.

– Det er grusomt og nesten absurd at dette skjer i det katalanske samfunnet som har vært så rasjonelt og organisert.

– Ballen ligger hos nasjonalistene

Izquierdo mener det var det konservative partiet PP som forårsaket denne konflikten ved å klage inn Catalonias autonomistatutter, som hadde blitt stemt over på lovlig vis, til grunnlovsdomstolen i 2010.

– PP startet det, men nå er ballen hos nasjonalistene. De har reagert ved å oppføre seg på en ikke-demokratisk måte.

Han mener katalanerne burde fått ha en lovlig folkeavstemning om mer autonomi eller selvstendighet for å bestemme sin politiske framtid, men at den ulovlige folkeavstemnignen uten folketelling eller kontroller har fungert mer som en demonstrasjon.



– Nå har 800 firmaer flyttet hovedkontoret til andre deler av Spania. Hvis det fortetter kan det hende noen også flytter til andre land. Politikere skal mekle og representere folk interesserer, arbeidsplasser og økonomi – ikke definere en fiende og føre en ødeleggende politikk.

