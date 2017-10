Slik kan den politiske krisen i Spania ende

Spania-kjennere mener det er mest sannsynlig at Catalonias leder Carles Puigdemont går inn for løsrivelse.

Spania er inne i sin dypeste politiske krise på flere tiår etter at myndighetene i Catalonia 1. oktober avholdt en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania som sentralmyndighetene i Madrid mener er ulovlig. Spania har derfor gått inn for at de kan frata Catalonia dagens selvstyre.

Gjennom en rekke møter i det spanske senatet denne uken, der regionpresident Puigdemont forventes å møte på onsdag eller torsdag, vil Catalonias fremtid avgjøres.

José María Izquierdo ved Universitetet i Oslo trekker fram tre mulige utfall på krisen.

– Et alternativ er at Catalonias leder Carles Puigdemont aksepterer nederlaget. Han vil da vise seg for sine tilhengere som en som ikke holder ord. En annen mulighet er at han skriver ut nyvalg. Det tredje alternativet er at Puigdemont erklærer katalansk selvstendighet i parlamentet. Da kan situasjonen bli alvorlig, sier han til VG.

Sannsynlig at de erklærer selvstendighet



Lørdag forrige uke ba Spanias statsminister Mariano Rajoy nasjonalforsamlingen i landet om å iverksette tiltak etter artikkel 155 i den spanske grunnloven. Artikkelen slår blant annet fast at regjeringen kan ta makten fra et selvstyre som ikke oppfyller forpliktelsene sine. Dermed kan det hende regionpresident Puigdemont vil bli avsatt.

Den spanske regjeringen krever at Catalonia bekrefter at de ikke vil erklære selvstendighet om de skal la være å iverksette tiltakene. Izquierdo tror det er mest sannsynlig at myndighetene i Catalonia likevel vil erklære seg selvstendige.

– Gjør de det, blir artikkel 155 iverksatt. Da blir regjeringen i regionen sparket, og funksjonær fra sentralregjeringen vil administrere Catalonia for en periode. Det vil oppstå en situasjon med to motstridende administrasjoner, sier han.

En «utmattelsesstrid»

Marcus Buck, leder ved institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, sier at tiden framover, ifølge katalanske medier, vil utspille seg som det han omtaler som en «utmattelsesstrid» mellom Madrid og Catalonia.

– Det mest sannsynlige nå er at myndighetene i Catalonia møtes og skal legge fram for parlamentet et forslag om å erklære seg uavhengig. Da skal det stemmes over, og det kan hende at de ikke får flertall for det, sier han, og viser til at katalanske

Izquierdo trekker fram at parlamentet i Catalonia imidlertid ikke kan oppløses fordi det er valgt av befolkningen.

– Det vil altså fortsette, men uten direkte kontrollfunksjoner overfor administrasjonen som styrer, sier han.

Vil ikke akseptere nederlaget



Izquierdo har ikke troen på at Puigdemont kommer til å krype til korset og akseptere nederlag ved å tilfredsstille Madrid-regjeringens krav.

– De har mobilisert halvparten av befolkningen i Catalonia. Da er utenkelig at han sier at nok er nok så fort situasjonen blir farlig, sier han.

Statsminister Rajoy har sagt han vil skrive ut nyvalg i regionen senest innen seks måneder, gjerne allerede innen tre.

Izquierdo tror ikke at Puigdemont kommer til å gjøre dette på eget initiativ.

– Jeg tror ikke de vil gjøre det fordi de er redde for å miste makten. De er egentlig ikke interessert i å løse problemet innenfor de konstitusjonelle rammene, sier han.

Blir nyvalg før eller siden



Under folkeavstemningen den 1. oktober reagerte Madrid knallhardt, og satte i gang voldsomme politiaksjoner. Buck tror ikke regjeringen vil gjenta strategien som vakte reaksjoner både Catalonia og resten av Spania.

Buck tror heller ikke Puigdemont skriver ut nyvalg.

– Alle vet at det blir nyvalg før eller siden, men alle skjønner samtidig hvorfor han ikke kommer til å gjøre det. Det vil han tape på, sier Buck.

Statsviteren tror uansett Madrid vil rykke inn og ta administrativ kontroll i Catalonia.

– Så lenge parlamentet i regionen ikke sier fra klart om at de ikke går inn for uavhengighet, vil det skje, sier han.

Å skrive ut nyvalg ville likevel ifølge Izquierdo vært en fornuftig løsning.

– Jeg tror det ville vært det beste som kan skje. Skriver Puigdemont ut nyvalg, går han tilbake til lovlydighet, og den spanske regjeringen kan ikke gjøre noe. De kan ikke benytte seg av artikkel 155, og demokratiet kan fungere, sier han.