Rasende katalanere protesterer mot at presidenten avsettes: – Et statskupp

BARCELONA (VG) Tusenvis av mennesker protesterer i gatene etter at Madrid har besluttet å oppløse den katalanske regjeringen.

Etter en brevveksling via faks har det blitt klart at uavhengighetsbevegelsens frontfigur, Carles Puigdemont, og Spanias statsminister Mariano Rajoy ikke kan enes om en diplomatisk løsning på konflikten.



Sentralmakten i landet har etter dagens regjeringsmøte bestemt seg for å presse regionen til å adlyde ved oppløse den katalanske regjeringen og utlyse nyvalg. Aldri før har Spania brukt grunnlovsparagrafen som åpner for å straffe en ikke-lovlydig region med slike tiltak.

VG I SPANIA: Journalist Nora Thorp Bjørnstad og fotograf Harald Henden i Barcelona.

Madrid sier de med dette « tar fra dem som har operert utenfor loven oppgavene de har i dag», men at det her ikke er snakk om å ta fra katalanerne det selvstyret de har i dag.

Demonstrantene i Barcelona ser ikke sånn på det.

Jordi og Jordi

Bare timer etter det første møtet i den spanske regjeringen var ferdig, svarte uavhengighetforkjemperne i Catalonia med det våpenet de fortsatt har: Massedemomstrasjoner i gatene.

I Barcelona vaier de katalanske uavhengighetsflaggene høyt i vinden. Demonstrasjonen har vært varslet lenge, og er til støtte for separatistlederne Jordi Sànchez og Jordi Cuixart som ble varetektsfengslet mandag morgen. De to anklages for å ha spilt sentrale roller i forbindelse med demonstrasjonene i forkant av folkeavstemningen om løsrivelse som ble holdt i Catalonia 1. oktober.

«Frigjør Jordiene», ropes det. Tilfeldigvis bærer begge de fengslede et av det mest brukte navnene i Catalonia.

Med jevne mellomrom flyr et av det spanske politiets helikoptre over området. Hver gang plystrer og buer folkemengden.

FOLKSOMT: Tusenvis av mennesker er samlet i Barcelonas gater lørdag ettermiddag. Foto: Lluis Gene , AFP

– En retur til 1936

Blant de mange som har tatt med seg det katalanske uavhengighetsflagget ut i gatene treffer VG tre generasjoner fra samme familie.

Bestefar Mateu på 81 forteller at de har tatt turen ut for å be om uavhengighet for de som er i politisk fangenskap.

– De er fullstendig uskyldige mennesker. Det som skjer nå er en komplett katastrofe. Når tar Madrid fra oss friheten. Når vi vet hvordan historien har vært med Franco, så ser vi på dette som et statskupp. Dette er en retur til 1936, sier han.

Datterdatteren Christina (16), deler navn med sin mor Christina (49.

– Det er nå vi må kjempe for friheten til Catalonia. Jeg tvilte ikke et sekund på at jeg skulle være med, sier 16-åringen.

Meningsmålinger fra tidligere år viser at et knapt flertall av katalanerne faktisk ikke ønsker uavhengighet, men spanske myndigheters harde respons på valgdagen kan ha utløst en større forakt for makten i Madrid. 1. oktober ble flere velgere i Catalonia skadet i møte med spansk opprørspoliti.

To uker etter ble to politiske ledere satt i fengsel, og lørdagens protest var en støttemarsj for Jordi Cuixart og Jordi Sanchez.

Konflikten i Catalonia har delt familier og venner, og allerede hatt negativ påvirkning på regionens økonomi. Rundt 800 selskaper har flyttet ut av Catalonia, og turismen har falt med rundt 15 prosent, altså mer enn hva den gjorde etter terrorangrepet på Las Ramblas i sommer.



Catalonia har autonomi over flere samfunnssektorer, som politi, utdanning og helsevesen.

Madrid tar over

Spania har nådd et «kritisk punkt» etter ukevis med politisk limbo, sa statsminister Rajoy ved inngangen til denne helgen.



Selv om det store flertallet av europeiske statsledere betegner konflikten som et «indre anliggende» i Spania, og ikke ønsker å gripe inn i situasjonen, engasjerer debatten langt ut over de spanske landegrensene. « Glem Brexit, Catalonia er det nye heite temaet», skriver BBCs Europaredaktør fra denne ukens EU-møte i Brussel.

Å oppløse dagens katalanske parlament og holde nyvalg i regionen er en løsning mange forventer fra Madrid. Men slike tiltak kan føre til enda mer uro, fordi flere av de sterkeste uavhengighetspartiene og -bevegelsene har sagt de vil boikotte valg som presses på dem. Puigdemont har lovet en formell uavhengighetsavstemning i det katalanske parlamentet dersom paragarf 155 blir iverksatt, og skulle han få flertall for det, settes nok en gang hardt mot hardt, og konflikten kan dermed forventes å fortsette, skriver BBC i sin analyse.



Rajoys svar er at Madrid skal ta over styret av Catalonia, et tiltak som innføres lørdag om en uke.