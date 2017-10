Madrid avsetter Catalonias president

Den spanske regjeringen tar over kontrollen av Catalonia ved å avsette katalanernes president.

Dette er artikkel 155: Artikkel 155 i Spanias grunnlov slår fast at den spanske regjeringen kan ta makten fra et selvstyre område dersom de ikke oppfyller sine forpliktelser til den spanske stat.

Det er uklart hvor langt den spanske regjeringen er villig til å gå ettersom artikkelen ikke har blitt tatt i bruk siden grunnloven ble undertegnet i 1978.

Artikkel 155 inneholder en generell uttalelse om muligheten for å bruke "nødvendige tiltak" for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven dersom de handler utenfor den.



I en uttalelse sa Spanias regjering at de hadde notert at "Puigdemonts nektet å respektere den offisielle forespørselen datert 11. oktober."



Regjeringen opplyste at de ville følge prosedyrene fastsatt i artikkel 155 "for å gjenopprette loven".



Den spanske statsministeren Mariano Rajoy vil avsette den nåværende presidenten i Catalonia og alle i den katalanske regjeringen som har brutt loven.

Det ble klart etter et ekstraordinært regjeringsmøte lørdag formiddag.

Rajoy mener katalanerne har fremprovosert en situasjon ingen ønsker.

– Vi har blitt tvunget til å bruke paragraf 155. Det var ikke noe vi ønsket eller hadde lyst til å gjøre. Grunnlov 155 er en grunnlovsartikkel vi aldri har brukt før, men nå må vi bruke den – vi kan ikke akseptere at noen ignorere loven, sier Rajoy til pressen.

Vil ha nyvalg om seks måneder



Spanias statsminister Mariano Rajoy, møtte et spent pressekorps kl. 13.25 lørdag formiddag.

Han skildret kort den kritiske situasjonen som har utspilt seg de siste ukene, og fremhevet hvordan flere bedrifter har flyttet ut av Catalonia.

– Den spanske økonomien ville sunket med 25–30 prosent dersom Catalonia hadde fått uavhengighet. Store summer har allerede flyttet ut fra Catalonia, opplyste statsministeren.



– Dette kunne vi ikke godta. Vi vil beskytte folkets generelle interesse og ber derfor senatet om å godta et nyvalg i Catalonia om seks måneder. Frem til nyvalget vil departementene i Madrid ta over styringen av flere departementer i Catalonia. Barcelona vil sitte igjen med et administrativt kontor som må følge ordre fra Madrid. De vil ha svært bunnede hender, sier Rajoy.

Statsministeren presiserer at de vil overstyre Barcelona frem til nyvalget, - men ikke ta fra dem all selvråderett.

Forslagene til regjeringen vil bli sendt videre til senatet, som kommer til å bruke en ukes tid på å godkjenne tiltakene.

KAN MISTE ALT: Regionspresident i Catalonia Carles Puigdemont utsatte erklæringen om uavhengighet for Catalonia etter folkeavstemningen. I dag kan den spanske regjeringen ta over all kontroll. Foto: HARALD HENDEN, VG Foto: Harald Henden , VG

Ekstraordinært møte

Regjeringen ble lørdag formiddag samlet for å bli enige om de konkrete tiltakene som skal gjennomføres i Catalonia de kommende ukene.

Målene med å innføre artikkel 155 er ifølge den spanske regjeringen:

Å gjenopprette konstitusjonell lovlighet Å sikre institusjonell nøytralitet. Å opprettholde sosial velferd og økonomisk vekst Å sikre rettighetene og frihetene til alle katalanere



En av hovedgruppene i det spanske parlamentet, Podemos, støtter derimot ikke forslaget om å utløse nødregelen.

– Utløser regjeringen artikkel 155 før Catalonia erklærer ensidig uavhengighet, vil det være «et tilbakeskritt for demokratiet», sa Pablo Iglesias, torsdag.

UENIG OM DIALOG: Catalonias president Carles Puigdemont, mener de har prøvd å ha en åpen dialog med Madrid før de vil erklære uavhengighet. Foto: Manu Fernandez/

ERKLÆRE FULL KONTROLL?: I dag avgjør regjeringen til Mariano Rajoy i hvilken grad artikkel 155 skal brukes mot Catalonia. Foto: John Thys/AFP , AFP

Dårlig dialog



Det var den første søndagen i oktober Catalonia avholdt en ulovlig folkeavstemning om løsrivelse fra Spania. Resultatet ble 90 prosent flertall for uavhengighet, men bare 43 prosent stemte.

Etter folkeavstemningen, har Catalonias president Carles Puigdemont ventet med å offisielt erklære uavhengighet, fordi han først ønsker dialog med regjeringen i Madrid.

– Jeg er åpen for dialog med Madrid, men Madrid «bygger murer», sier han til den spanske avisen El Pais.

Statsminister Mariano Rajoy presiserte under pressekonferansen lørdag at dialogene med Barcelona ikke har ført frem.

– Til tross for i herdig innsats og åpenhet for dialog, er det eneste svaret vi får et krav om uavhengig selvregulering. Det mener jeg indikerer en manglende forståelse av problemets kjerne og et avslag på å gå i dialog.

Bedreviter rømmer fra Catalonia



Nærmere 1000 katalanske bedrifter har etter den ulovlige folkeavstemningen flyttet hovedsetet sitt til steder utenfor Catalonia. Dette gjør de av frykt for at en uavhengighetserklæring kan påvirke virksomhetene deres, skriver den spanske avisen El Pais.



Blant dem er store merkevarer som Cava-firmaet Freixenet, lånebanken, Caixabank og Sabadell.

Det er ventet en større demonstrasjon i Barcelona klokken 17.00.

DEMONSTRERER: Ruben Vinuales fra det spanske enhetspartiet Ciudadanos i Tarragona, mener dagens situasjon er ødeleggende for landet. Forrige helg tok spanjoler i Barcelona til gatene for å vise sin støtte til at Catalonia fortsatt skal være en del av Spania Foto: Nora Thorp Bjørnstad/VG , VG

Den spanske regjeringsadvokaten har forberedt et søksmål mot president Carles Puigdemont, dersom han skulle erklære uavhengighet, skriver El Mundo.

Det eventuelle lovbruddet har en strafferamme på 30 år i fengsel, får å "voldelig og offentlig" ha erklære uavhengighet fra en del av det nasjonale territoriet.