Kjempedemonstrasjon i Barcelona – 750.000 krever at katalanske ledere settes fri

Så mange som 750.000 demonstrerer i Barcelona med krav om at de katalanske lederne som er fengslet for sin kamp for et uavhengig Catalonia, settes fri.

Politiet i byen offentliggjorde anslaget over deltakere i den enorme demonstrasjonen lørdag kveld.

Hundretusenvis samlet seg i gaten utenfor regionforsamlingens bygning, der de viftet med katalanske flagg og ropte «frihet». Enkelte holdt opp plakater med påskriften «SOS demokrati». Demonstranter omtalte også myndighetene i Madrid, som har tatt over kontrollen i regionen, som «okkupasjonsmakten».

Demonstrasjonen skjer dagen etter at regionforsamlingens president Carme Forcadell ble satt på frifot etter å ha betalt en kausjon på 150.000 euro, omkring 1,4 millioner kroner. Pengene ble samlet inn av katalanske separatister.

En rekke katalanske eksministre ble i starten av november varetektsfengslet av en spesialdomstol i Madrid.

De katalanske politikerne er pågrepet etter den katalanske regionforsamlingens erklæring om uavhengighet fra Spania, og er siktet for opprør, oppvigleri og underslag.

Den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont og fire av hans tidligere ministre flyktet til Belgia etter at sentralregjeringen i Madrid avsatte regionregjeringen i kjølvannet av uavhengighetserklæringen.

Spania har utlyst arrestordre mot de fem katalanerne og har bedt Belgia om å utlevere dem. En belgisk domstol skal ta stilling til utleveringsbegjæringen 17. november.