Katalanske separatister feirer sjokkseier over Madrid

GIRONA (VG) Et flaut fotballtap for Real Madrid feires som en politisk seier i Catalonias separatistbastion Girona.

– Dette må vel være første gang en La Liga-kamp spilles utenfor Spania!, gliser en middelaldrende kar, og betaler for en haug med supportereffekter ved Montilivi-stadion i Girona.

Siden fredag kveld har denne mannen og en rekke andre separatister i Catalonia sett på hjemregionen sin som en selvstendig stat, etter at leder for regionsregjeringen Carles Puigdemont erklærte Catalonia som løsrevet fra Spania ved inngangen av helgen.

Når Girona, den kanskje største katalanske uavhengighetsbastionen av alle, tok imot storlaget Real Madrid til fotballkamp søndag kveld, var stemningen svært spent i den lille byen.

– Fotball er et sterkt virkemiddel. Hele verden ser på, og det er en sjanse til å sende en viktig beskjed, sier 22 år gamle supporterdraktkledde Isaac Dambele, som jobber i Girona FK-butikken.

Fra tribunene runger taktfaste rop med « i - inde-inde-penden-cia!», slagordet fra de mange uavhengighetsdemonstrasjonene denne siste tiden.

Selv ikke i disse to ganger 45 minuttene en søndags kveld, legges politikken på hylla.



Nervøse for sammenstøt

SALGET GÅR STRYKENDE: Isaak Dambele (22) har aldri før solgt så mye Girona-effekter som dagen da laget får en overraskende seier mot Real Madrid. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

I Girona er Madridsupporternes svar å bære store spanske flagg som kapper rundt halsen. Sikkerhetsnivået ble hevet til det maksimale før kampen, og flere eldre fotballsupportere unngikk å møte på stadion i frykt for ubeahgelige sammenstøt. En rekke medlemmer av Real Madrids lokale supporterklubb i Girona valgte å heller se kampen på storskjerm i klubblokalet i Girona sentrum. Lederen for klubben åpner døra opp for VG.

– Det er klart vi har vært ganske nervøse før denne kampen. Madrid sees jo på som nasjonalistenes lag, og å komme inn her nå, midt i gryta av separatister…det blir fort rimelig spent, sier klubbleder Jose Meurillo Garcia til VG.

Kampen ender med skuffelse for Garcia og klubben, men med jubel rundt i lille Gironas gater, når hjemmelaget overrasker med en kontroversiell scoring og mot alle odds slår storfavoritten fra hovedstaden 2-1.

Feststemningen velter inn også i supporterbutikken på utsiden av arenaen. Ekspeditøren Dambele er strålende fornøyd og utdyper til VG hva han mente med å gi «en beskjed til omverden».

– Dette er vår beskjed om frihet. Det er det vi vil vil ha, sier Dambele stolt.

300.000 i unionist-demonstrasjon

FAKTA: KRISEN I CATALONIA * Fredag 27.oktober vedtok den katalanske regionforsamlingen å løsrive seg fra Spania, etter flere ukers politisk turbulens i kjølvannet av en uautorisert folkeavstemning. * Samme kveld opphevet statsminister Mariano Rajoy Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Rajoy har utlyst nyvalg i regionen 21. desember. * Denne uken skal en domstol ta stilling til om Catalonias nå avsatte leder, Carles Puigdemont, skal siktes for «opprør». Han kan få 30 års fengsel. ( Kilde: NTB)

Mens tilhengerne av uavhengighet feirer fotballseier i det de ser på som en fri stat, har de katalanske separatistene forvinnende liten internasjonal støtte for sitt løsrivelsesprosjekt. Både EU og USA har stilt seg bak Spanias statsminister Rajoy og sagt de ikke vil anerkjenne et selvstendig Catalonia. Denne helgen fratok sentralmyndighetene i Madrid katalanerne det selvstyret de frem til nå har hatt, og sparket regionregjeringen og lederen for det regionale politiet.

300.000 tilhengere av et forent Spania tok søndag til Barcelonas gater, med høylytte krav om at parlementspresident Puigdemont sågar bør kastes i fengsel, noe som ikke er utelukket: I de kommende dagene skal senatet i Madrid bestemme om de skal sikte den katalanske parlamentspresidenten for «opprør», som kan straffes med opptil 30 års fengsel.

VIL HØRES: De mange katalanerne som er for et forent Spania føler ikke at Puigdemont og regionsregjeringen representerer dem. 300.000 demonstrerte mot uavhengighet søndag formiddag i Barcelona. FOTO: REUTERS

Søndag kveld i Girona var det likevel få av separatistene som tenkte på annet enn hvor deilig en seier smaker.

Den hvithårede supporterklubblederen Garcia som heiet på bortelaget i sin egen hjemby, ønsker ikke at Catalonia skal bli uavhengig fra Spania.

– Håpet er at alt dette tar slutt snart. Jeg lengter etter å returnere til normalen, slik at også fotball igjen bare kan være fotball.