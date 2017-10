Katalanske politikere vil bli i Brussel

BARCELONA (VG) Carles Puigdemont og den avsatte katalanske regjeringen vil fortsette sitt arbeid i Brussel, sa den avsatte regionpresidenten på en pressekonferanse i Brussel tirsdag. Han søker ikke asyl i Belgia - foreløpig.

Etter at det ble kjent at Carles Puigdemont og fem andre tidligere katalanske regjeringspolitikere hadde forflyttet seg, i all hemmelighet, fra Catalonia til Brussel mandag, har mange ventet på å få oppklart hvorfor politikerne dro.

– En del av regjeringen har flyttet seg til Brussel for å belyse det katalanske problemet i hjertet av Europa (...) En annen del av regjeringen vil fortsette i Catalonia, og utføre legitim politisk aktivitet, sa Puigdemont foran de mange TV-kameraene.

Den tidligere regionpresidenten ville ikke si hvor lenge han skal oppholde seg i Belgia, og sier ifølge El Pais dette ikke er på grunn av politiske årsaker, men på grunn av sikkerhetsårsaker, og at han vil kunne snakke fritt. Han avviste samtidig at han er i landet for å søke politisk asyl, noe det har blitt spekulert i på forhånd.

– Jeg er ikke her i Belgia for å ble om politisk asyl, jeg er her fordi det er hjertet av Europa, sa han.

Apellerer til Europa

For å nå ut til Europa, holdt Puigdemont pressekonferansen på tre språk: Fransk, katalansk og spansk. Han kritiserte den spanske staten for sine handlinger den siste måneden.

– Jeg ber Europa om å reagere. Saken om Catalonia er en saken som angår verdiene som europa er bygget på.

Videre utdypet han:

– Å unngå artikkel 155 er å la regjeringen i Catalonia være sterk og levende. Det er med demokratiet vi er sterkest, og alltid har vunnet frem, sa Puigdemont

Like før før Puigdemonts holdt sin varslede pressekonferanse, gjennomførte den spanske politistyrken Guardia Civil en razzia mot hovedkvarteret til den katalanske politistyrken Mossos d'Esquadra, ifølge NTB. Politisjefen her var en av de første katalanske myndighetspersonene til å bli avsatt av Madrid etter at de nå midlertidig har fratatt katalanerne det selvstyret de frem til nå har hatt.

Siktet for opprør

Mandag denne uken ble det klart at at den avsatte katalanske presidenten Carles Puigdemont og flere andre ledere i hans regjering blir siktet for oppvigleri, underslag og opprør. Denne helgen sparket spanske myndigheter regionregjeringen og lederen for det regionale politiet. Siktelsene mot Puigdemont har en strafferamme på 30 års fengsel for opprør, 15 år for oppvigleri og seks års fengsel for underslag. Puigdemont kritiserte siktelsene på pressekonferansen i ettermiddag.

– De har ingen juridisk gyldighet. De straffeforfølger en tanke, ikke en forbrytelse, sa han.

De avsatte katalanske politikerne ble på mandag formiddag gitt et par timer til å tømme kontorene sine, men da de ikke dukket opp, ble det klart at seks av dem har forlatt Spania, og altså befinner seg i Brussel.

Her har Puigdemont også skaffet seg en advokat, Paul Berckaert.

Bakgrunn: Derfor er det stor uro i Catalonia

STOR INTERESSE: Det var foran en stappfull pressesal i Brussel at Carles Puigdemont holdt sin pressekonferanse i Brussel. FOTO: REUTERS

Invitert av separatist



FAKTA: KRISEN I CATALONIA * Catalonias avsatte parlementspresident, Carles Puigdemont, er siktet for «opprør» av spanske påtalemyndigheter. Han kan få 30 års fengsel. * Det skjedde etter at den katalanske regionforsamlingen 27.oktober vedtok å løsrive seg fra Spania, etter flere ukers politisk turbulens i kjølvannet av en uautorisert folkeavstemning. * Samme kveld opphevet statsminister Mariano Rajoy Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Rajoy har utlyst nyvalg i regionen 21. desember. ( Kilde: NTB)

Belgias innenriksminister, Theo Francken sa på søndag at landet kunne være åpent for å gi Puigdemont og de andre politisk asyl. Francken representerer en annen europeisk separatistminoritet, og er valgt inn for separatistpartiet N-VA.

Hvis en belgisk domstol beslutter å blokkere utlevering av Puigdemont til Spania, er det mulig at saken ender hos europeiske stats- og regjeringsledere i Brussel, skriver avisen El Confidencial. Den såkalte « Aznar-protokollen» begrenser muligheten for at en EU-stat kan gi gi politisk asyl til en borger av et annet europeisk land.

Belgiske politikere er ikke de eneste i Europa som har uttrykt interesse for å huse en eventuell katalansk eksilregjering, også i andre områder som ønsker mer selvstendighet, som Sør Ossetia i Georgia, Nord-Italia, Flandern i Belgia og de franske katalanske områdene, har folkegrupper tilbudt seg å være verter for Puigdemont og hans følge.



Dette er likevel urealistisk, blant annet på grunn av internasjonale utleveringsregler, sier UiOs Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo til VG.

Ellers i Brussel har løsrivelseskampen blitt fordømt på det sterkeste, både av statsråder i Belgias regjering, Europakommisjonen og EU.

«Hvor er Willy»



Puigdemonts forsvinningsnummer, som besto i å kjøre bil til franske Marseille fra Barcelona, for så å ta fly til Brussel, har vekket humoristene på twitter. Med journalister løpende rundt i Brussel på jakt etter den avsatte lederen, ble situasjonen døpt et virkelighetens « Hvor er Willy?».

Også en variant av belgiernes gallionsfigur, tegneseriehelten Tintin, har sirkulert i sosiale media med briller og mørk midtskill på et bilde der han flykter raskt til fots. Katalansk TV3s spesialsending om situasjonen har overskriften #operaciónTintinESP.

Statsminister Mariano Rajoy har utlyst nyvalg i regionen, som skal holdes den 21. Desember. En meningsmåling publisert i søndag tyder på at partiene for et forent Spania kan komme til å ta over det flertallet separatistene til nå har hatt i det katalanske parlamentet.

Spanias konge reagerer: Kritiserer myndighetene i Catalonia