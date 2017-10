Katalansk minister til VG: Jeg fortsetter uansett hva Rajoy sier

BARCELONA (VG) Catalonias utenriksminister vil nekte å bli avsatt av statsminister Rajoy, og finner seg ikke i et påtvunget nyvalg i regionen, sier han i et eksklusivt intervju med VG.

Etter flere ukers dyp krise om uavhengighet i Catalonia, gjorde Spanias statsminister Mariano Rajoy det klart denne helgen at han oppløser katalanernes regjering, og at den spanske regjeringen skal etablere en myndighet som vil overta det daglige arbeidet i regionen.

Men de katalanske folkevalgte nekter å akseptere dette inngrepet fra Madrid, og setter nå hardt mot hardt. I et eksklusivt intervju med VG svarer Catalonias utenriksminister, Raül Romeva (46), at han ikke vil finne seg i å bli fjernet fra sin posisjon.

– Jeg har et mandat om å tjene folket som har valgt meg, og det vil jeg fortsette med. Det mandatet kan kun fratas meg av det folket som ga meg det, ikke av president Rajoy. Så, så lenge de som ga meg det mandatet mener at jeg skal fortsette å tjene dem, gjør jeg det, uansett hva president Rajoy sier, sier Raül Romeva til VG i Barcelona.

Nekter nyvalg

Presset er uhyre stort på Romeva og de andre hovedaktørene i denne pågående konflikten mellom de uavhengighetsforkjempende katalanerne og sentrale styresmakter i Spania. Verdens øyne har vært rettet mot den knapt åtte millioner innbyggere store regionen helt siden den ulovlige folkeavstemningen 1.oktober.

Massedemonstasjoner, både med paroler for uavhengighet, og for et forent Spania, har fylt TV-sendinger verden rundt i flere uker.

SKJERMET FRA VERDENSPRESSEN: Catalonias utenriksminister, Raül Romeva, måtte søke ly i i tjenestebilen fra de mange interesserte journalistene. De siste ukene har EUs øyne vært på katalanerne. Foto: HARALD HENDEN, VG

Når VG intervjuer Romeva i politikerens sorte tjenestebil, har statsråden verdenspressen utålmodig trippende på utsiden av bildøren. Etter lørdagens regjeringmøte om iversettelsen av den såkalte «atomparagrafen» i grunnloven, er frontene i konflikten enda mer steile.

FAKTA: SPANIA STOPPER CATALONIAS FORSØK PÅ LØSRIVELSE * Spanias sentralregjering aktiverte lørdag den spanske grunnlovens paragraf 155. Paragrafen gir regjeringen mulighet til at ta i bruk «alle nødvendige tiltak», hvis en av landets delvis selvstyrte regioner ikke følger grunnloven eller «handler på en måte, som er svært skadelig for Spanias generelle interesser». * Spanias statsminister Rajoy har sagt han vil oppløse den katalanske regjeringen og utlyse nyvalg «så snart som mulig», innen seks måneder. (Kilder: NTB)

Men nyvalget, som Rajoy denne helgen annonserte at skal finne sted «så snart som mulig innen seks måneder», kommer ikke til å finne sted, sier Catalonias utenriksminister til VG.



– Jeg hører på hva folket sier: At vi ikke vil tillate at det skjer. Det er ikke han ( Rajoy, red.adm. ) som har blitt valgt til å ta slike avgjørelser. Vi har en legitim regionsregjering, valgt av flertallet, og det er den regjeringen som skal ta avgjørelsen om hvorvidt noe sånt skal skje, og hvilket format det i så tilfelle skal være. Det vil aldri være Rajoy eller den spanske regjeringa som skal ta den avgjørelsen.

Fraskriver seg skyld for krisen

Siden Catalonias parlament tidlig i september annonserte at det folkeavstemningen om uavhengighet skulle avholdes, har Spania befunnet seg i den verste politiske krisen på 40 år.

Folkeavstemningen var i strid med spansk grunnlov, og selv om resulatet viste et klart flertall for løsrivelse fra Spania, deltok kun 43 prosent av katalanerne.

Når utenriksminister Romevo konfronteres av VG med at ikke bare Spanias statsminister Rajoy, men også store deler av den spanske populasjonen, mener at hans motvilje til å følge spansk lov er årsaken til konflikten som nå herjer landet, svarer han at krisen tvert imot har sitt utspring i hvordan statsminister Rajoys parti «allerede for flere år siden begynte å innskrenke regionens selvstendige rettigheter».



– At Partido Popular i 2010 fikk medhold i å frata den katalanske staten grunnlovsretten, ødela for den spanske statens - og grunnlovens kredibilitet. Det var med dem denne krisen startet. Helt siden dengang har vår repons vært et konstant, fredelig krav fra sivilsamfunnet om å ta tak i dette, sier den katalanske utenriksministeren, insisterende.

MINTES DE DIKTARURETS OFRE: Catalonias parlements utenriksminister Raül Romeva (46) deltok på en markering for en tidligere minister som ble henrettet av diktator Franco, da VG møtte han i Barcelona. Foto: HARALD HENDEN, VG

Bønnfaller Europa

Støtten til Catalonias separatister har vært laber utenfor regionens grenser. EU slutter helt og fullt opp om statsminister Rajoy og den spanske regjeringen, og flere statsledere, inkludert Norges Erna Solberg, har sagt at konflikten må sees på som et internt anliggende i Spania.



Romevo vedgår at det ikke er den responsen de hadde håpet på.

– Jeg skal innrømme at dette ikke har vært enkelt. Men jeg henvender meg med en bønn til Europa:

– Resten av verden, ikke bare i EU, må begynne å forstå at dette er et helt uakseptabelt brudd på ikke bare fundamentale rettigheter, men også et brudd på demokratiske prinsipper. Når et demokrati er truet, kan det aldri være et internt anliggende. Aldri, sier han.



Samme søndag som VG intervjuer Catalonias utenriksminister, sier Spanias utenriksminister, Alfonso Dastis, i et intervju med BBC at de katalanske folkevalgte ikke lenger har noen myndighet. Dastis oppfordret innbyggerne i Catalonia til å ignorore Romeva og de andre katalanske lederne, hvis katalanernes selvstyre nå bli opphevet.