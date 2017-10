Inviterer Catalonias regjering til å styre i eksil

Carles Puigdemont har fått en rekke invitasjoner til å styre Catalonia i eksil fra andre steder i Europa, etter at Spania oppløste regionregjeringen fredag.

Fredag var en dramatisk dag i Catalonia. Mange uker med konflikt mellom Catalonia og sentralmyndighetene i Spania munnet ut i en løsrivelseserklæring fra det katalanske parlamentet.

Dette ble raskt etterfulgt av at Spanias sentralregjering gikk inn for å ta over styringen i regionen inntil de skal utlyse nyvalg. Spania har oppløst Catalonias regjering, og avsatt den regionale politiske ledelsen.

Fått med deg alt som skjedde? Spanske myndigheter sparker Catalonias regjering.

Få timer etter at den selvstendige republikken Catalonia hadde blitt proklamert, bekreftet spansk påtalemyndighet at den vil sikte Catalonias leder Carles Puigdemont for opprør, som har en strafferamme på 30 års fengsel.

Får støtteerklæringer

Mange katalanere tok fredag til gatene for å støtte beslutningen til parlamentet om å løsrive seg fra Spania.

Støtteerklæringene har imidlertid ikke bare kommet fra de delene av det katalanske folket som støtter uavhengighet – de har strømmet inn fra en rekke andre steder i Europa. Flere har invitert den avsatte regionpresidenten Carles Puigdemont og hans regjeringsmedlemmer til å styre Catalonia i eksil.

RISIKERER FENGSEL: Catalonias avsatte regionpresident Carles Puigdemont risikerer fengsel for opprør mot staten. Foto: Manu Fernandez , AP

Mye av støtten for den katalanske uavhengighetskampen har kommet fra andre områder som ønsker mer selvstendighet fra landene de er en del av, som Sør Ossetia i Georigia, Nord-Italia, Flandern i Belgia og de franske katalanske områdene. Flere har invitert Puigdemont til å komme å styre Catalonia fra eksil, melder blant andre nyhetsbyrået Reuters.

Spania-ekspert: Urealistisk

UiBs Spania-ekspert Jose Maria Izquierdo er svært skeptisk til at Puigdemont skal kunne styre Catalonia fra eksil.

– Han kan fly til Belgia eller Sør Ossethia, men han fratas makten i Catalonia uansett. Og dessuten, hvis Høyesterett reiser en sak mot ham, finnes det klare utleveringsregler, sier han.

Samtidig mener han det er usikkert om Puigdemont kan fengsles for opprør. Dette fordi nasjonalistene i Catalonia ikke brukte vold da de erklærte uavhengighet.

– Men han risikerer fengselsstraff for oppvigleri, etter straffejusen, understreker han.

ANTI-PUIGDEMONT: Puigdemont får ikke bare støtteerklæringer. Demonstranter fra den spanske siden holdt opp skild der det blant annet sto «Pugdiemont i fengsel» under en demonstrasjon i søndag. Foto: Javier Soriano , AFP

Belgisk innvandringsminister antydet politisk asyl

Theo Francken, Beligas innvandringsminister, har sagt at det «ikke er urealistisk» at den avsatte regionpresidenten kan få politisk asyl i landet, om han ønsker det, ifølge El Nacional.

INVITERER: Belgias flamske innvandringsminister Theo Francken har antydet at Puigdemont kan få politisk asyl i landet. Foto: François Lenoir , Reuters

Dette var imidlertid ikke et populært utsagn i resten av den belgiske regjeringen. Blant annet oppfordret statsminister Charles Michel statssekretæren sin om å ikke legge ved på bålet, og la Spania håndtere konflikten.

Innvandringsministeren fra området Flandern i Belgia, et område som lenge har ønsket økt uavhengighet fra det belgiske sentralstyret. Der har den katalanske uavhengighetskampen hatt stor støtte, og mange så positivt på uavhengighetserklæringen fredag.

En gruppe franske katalanere er også blant dem som har invitert den katalanske lederen til å styre hos seg. Franske katalanere har blant annet tilbudt Puigdemont og støttespillerne hans et luksushus med svømmebasseng, og mener EU burde gjøre mer for å støtte Catalonia, skriver Express.

– Vi har spurt de som har lyst til å hjelpe om de er villige til å ta inn medlemmer av den katalanske regionregjeringen, og de som blir tvunget til å flykte fra Spania, sa Robert Casanocas, leder av komiteen for selvstyre i Nord-Catalonia til avisen.

Nord-Catalonia er et område i Frankrike der store deler av befolkningen støtter de spanske katalanernes kamp for selvstyre. Mange katalanere flyktet hit under Francos diktatur, og store deler av befolkningen snakker katalansk til daglig.