Her ligger Rajoys politi klart i Catalonia

BARCELONA ( VG) Ved Barcelonas havn ligger skip med flere tusen spanske politimenn. – Det føles som en invasjon, mener katalanske Cristine Sachos.

Det er dagen etter sjebnefredagen for Catalonia, da regionsparlamentet erklærte at katalanerne løsriver seg fra Spania og Madrid svarte med å ta fra regionen alt selvstyre. I Barcelona det enda flere uavhengighetsflagg på byens balkonger, enn for et par dager siden.

Samtidig ligger flere tusen spanske polititjenestemenn, utsendt fra Madrid, klare i skip Barcelonas havn.

Da de 5.000 fra politiet ble midlertidig utstasjonert til Catalonias regionshovedtad Barcelona og nabobyen Tarragona i slutten av september, skulle de bare være der i noen dager. Målet var å forhindre at den uautoriserte uavhengighetsavstemningen den 1.oktober kunne finne sted.

Men i takt med at konflikten har eskalert dag for dag, har statsminister Rajoy gitt ordre om at politiet skal bli værende.

Etter voldelige sammenstøt mellom spansk politi og velgere på valgdagen for en knapp måned siden, er politimennene nærmest forhatt av mange katalanere. Nok et eksempel på den «trykkoker - liknende» situasjonen i regionen nå, forteller den lokale journalisten Lluís Caelles fra katalansk TV3, til VG.

FAKTA: KRISEN I CATALONIA * 1. oktober stemte flertallet av katalanere for uavhengighet fra Spania. Men avtstemningen var ikke godkjent av Madrid, og bare 43 prosent deltok. * Regjeringen i Madrid vedtok deretter å iverksette prosessen med å frata Catalonia selvstyret midlertidig etter at katalanske ledere lot være å innfri kravet fra Madrid om å skrinlegge uavhengighetsplanene. * Fredag 27.oktober vedtok den katalanske regionforsamlingen å løsrive seg fra Spania. Opposisjonen boikottet avstemningen. * Statsminister Mariano Rajoy opphevet samme kveld Catalonias selvstyre ved å avsette katalanske ledere og oppløse regionalforsamlingen. Samtidig utlyste han nyvalg i regionen 21. desember. * I neste uke skal en domstol ta stilling til om Catalonias nå avsatte leder, Carles Puigdemont, skal siktes for «opprør». Han kan få 30 års fengsel. ( Kilde: NTB)

To av de tre skipene med representanter fra lovens lange arm ligger i Barcelona. Det største av dem, «Maby-Dada», er utleid av et italiensk cruiseselskap, kan romme 1.600 mennesker, og er fullstendig dekket av gigantiske tegneseriefigurer fra Looney Tunes. Fasaden med kanarifuglen Pip, katten Sylvester og anden Daffy Duck er langt festligere enn hva det faktiske livet på innsiden av skipet virker å være. Stadig klager de spanske politifolkene, både til fagforeningene og til pressen, på forholdene de nå lever under.

« Det har gått lenger enn en måned nå, hvor vi har bodd oppå hverandre i små lugarer, virkelig på et svært begrenset areal» ( ...) « vi behandles verre enn fanger», sier en av de spanske politimennene, som ønsker å være anonym, til avisen Le Monde.

Mens noen slår ihjel tid i cruisebåten, holder andre av de utstasjonerte fra Madrid vakt langs strandpromenaden Barcelonetta. En streng politimann vil se VGs pass og pressebevis når vi tar bilder. Han bekrefter at han er en av dem som bor på båt, og kommer med en advarsel.

– Vær forsiktig med de bildene dere tar. Husk at det er en veldig spent tid her nå, sier han til VG.

KONTROVERSIELLE: 5.000 ansatte fra det nasjonale politiet ble sendt til regionen Catalonia før det uautoriserte valget. De er fortsatt i området. FOTO : REUTERS

– Som en invasjon



På en liten tapasbar ved stranden forsøker katalanske Encarna Navarro ( 57)

og Cristine Sanchos (51) å glemme politikken for et øyeblikk. Men over lunsj med sine ektemenn blir temaet fort hvor ubehagelig de synes det spanske politiets tunge tilstedeværelse er.

– Vi vet jo hvorfor de fortsatt er her: De skal være klare i tilfelle Madrid gir ordre om å rykke inn, mener Encarna Navarro ( 57).

Venninnen Cristine Sanchos (51) er opprørt og lei.

– Det kjennes som en invasjon. Og det fortjener vi ikke, for vi har alltid vært fredelige, sier hun til VG.

«INVASJON»: Katalanske Encarna Navarro ( 57) og Cristine Sanchos (51) synes det er ubehagelig med de flere tusen spanske politimennene i regionen. Catalonia har, som en del av regionens selvstyre, hatt eget politi. FOTO: NORA THORP BJØRNSTAD, VG

Ikke velkommen

Rajoys politistyrker har fått hard medfart også fra lokale havnearbeidere i Barcelona. De katalanske arbeiderne har nektet å levere mat og drikke til de to skipene, derfor har politiet vært nødt til å ta hånd om dette selv, forteller Caelles i katalansk TV3, til VG.

Når VG nærmer seg de to cruiseskipene ved lastehavna sør i byen, stoppes vi av en sikkerhetsvakt som forteller at området er stengt for offentligheten. Vakten forteller likevel gjerne om sine stadige møter med det spanske politiet. Begge parter i konflikten er like lei nå, ifølge han.

– Politimennene kommer ofte ut for å jogge av seg frustrasjon. De har hjemlengsel. De ble fortalt at de bare skulle være her i noen dager, og nå har det gått en måned. Ingen hadde forventet det skulle vare så lenge, sier vakten til VG.

