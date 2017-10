Det spanske senatet: Stemmer over å ta over styringen i Catalonia

Spania skal i dag bestemme hvordan de kan ta over styringen av Catalonia, frem til de kan utlyse et nyvalg.

Spania har vært preget av polarisering og konflikt de siste ukene. Frustrerte katalanere som ønsker selvstendighet har demonstrert i gatene mot den spanske regjeringen, og det har vært knyttet stor usikkerhet til hva som vil skje med Catalonia i tiden som kommer.

Etter mange lange møter og stor usikkerhet rundt hva begge sider av konflikten vil gjøre, skal Spanias regjering i dag ta sin endelige beslutning om hvordan de skal svare på det de mener er en ulovlig folkeavstemning, der Catalonia stemte for å løsrive seg fra landet.

Fredag stemmer de over å formelt iverksette artikkel 155 i den spanske grunnloven. Det betyr at de vil ta skritt for å frata Catalonia all selvstendighet til de bytter ut den politiske ledelsen i regionen.

Dette stemmer senatet over * Sentralregjeringen skal gis fullmakt til oppløse det katalanske parlamentet, og kalle inn til nyvalg innen seks måneder. * I en midlertidig periode skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker. * Det vil i perioden iverksettes tiltak for å håndtere følsomme saker, som sikkerhet og offentlig orden, styring av økonomiske og finansielle saker, skatte- og budsjettsaker og telekommunikasjon * Catalonias administrasjon skal fortsette å utføre sine oppgaver. Tiltak vil settes inn for å sørge for at de gjør det i henhold til for den spanske konstitusjonen og Catalonias nåværende autonomi. * De stemmer også over hva som skal skje med de katalanske mediene og det katalanske politiet. Kilde: La Vanguardia, Den spanske ambassaden.

Dette betyr ikke at Catalonia skal fratas selvstendigheten for all fremtid – Spanias regjering bruker artikkel 155 nå, for å frata Catalonia selvstyret frem til sentralregjeringen utlyser nyvalg.

Forslaget er at inntil den katalanske ledelsen er byttet ut, skal den regionale administrasjonen svare til de myndighetspersonene sentralregjeringen utpeker. Så skal Catalonia styres som før, men siste kapittel i uavhengighetskonflikten er nok ikke avsluttet. Det er usikkert hvordan uavhengighetsforkjemperne i Catalonia vil forholde seg til dette.

Aldri gjort tidligere

I artikkel 155 i grunnloven – den såkalte «atomparagrafen» – står det at sentralmakten i Spania har muligheten til å sette inn «nødvendige tiltak» for å tvinge regionale myndigheter til å overholde loven, dersom de handler utenfor den.

Det er opp til senatet å formelt vedta om artikkel 155 skal iverksettes, og hvordan det skal gjøres. Ettersom artikkel 155 aldri tidligere har blitt brukt har det vært uklart hva dette innebærer. Dette stemmer de over denne fredagen

Grunnen til at Catalonia skal fratas selvstendigheten, er folkeavstemningen om Catalonias løsrivelse fra Spania som ble gjennomført den 1. oktober, som Spansk høyesterett fastslo at er grunnlovsstridig. Det nasjonale politiet forsøkte først å forhindre katalanerne fra å stemme, og brukte makt for å stanse dem ved stemmelokalene.

92 prosent av de som avla stemme, stemte for løsrivelse, men bare 43 av de stemmeberettigede brukte stemmeretten. Catalonia har ventet med å formelt erklære selvstendighet og sier de ønsker dialog med Madrid, men Spanias regjering med statsminister Mariano Rajoy i spissen har avvist dette før Catalonia bekrefter om de har erklært uavhengighet eller ikke.

Regjeringen i Madrid varslet lørdag at de ville iverksette artikkel 155, dersom ikke Puigdemont innen torsdag avblåste planene om å løsrive Catalonia fra Spania og istedet utlyste nyvalg i regionen.

Det så et øyeblikk ut til at Pugdemont han til slutt hadde bestemt seg for å innfri regjeringens krav, men det skjedde ikke likevel. Derfor tar Spania midlertidig over makten i Catalonia ved å bruke artikkel 155, og tvinger fram et nyvalg.

Full forvirring rundt nyvalg torsdag



FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Regionen Catalonia er velstående og fremgangsrik og genererer mye penger til Spanias bruttonasjonalprodukt. * Sysselsettingen er høyere enn i resten av Spania. *De har sitt eget språk og kultur * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. * Mange katalanere har tidligere bare ønsket mer autonomi, men opplever at de ikke har blitt hørt. * Det er mye korrupsjon i Spania, og mange katalanere har derfor ikke tiltro til at deres interesser ivaretas. (Kilde: NTB, AFP)

Torsdag var det ventet at regionpresident Carles Puigdemont i Catalonia skulle la være å erklære løsrivelse, og i stedet utlyse nyvalg i regionen den 20. desember. Det var det imidlertid stor skepsis mot i mange katalanske uavhengighetspartier, og i deler av befolkningen.

Han utsatte annonseringen, og møtte til slutt ikke opp på torget utenfor regionregjeringens bygg der et stort antall demonstranter hadde samlet seg.

I en tale senere på torsdag sa han at han vurderte å skrive ut nyvalg i Catalonia, men at han valgte ikke å gjøre det likevel. Årsaken er at han ikke hadde fått nok garantier for at den spanske regjeringen dermed ville droppe sine planer om å ta kontroll over regionen, ifølge AP.

– Det er opp til det katalanske parlamentet å bestemme hva som skal gjøres dersom artikkel 155 tas i bruk, sa Puigdemont da han til slutt talte.