Catalonias president utsetter uavhengighetserklæringen

BARCELONA (VG) Regionpresident Carles Puigdemont kunngjorde tirsdag kveld at han utsetter uavhengighetserklæringen for Catalonia.

Det har vært knyttet stor spenning til hva slags budskap Puigdemont vil komme med i talen til den katalanske regionforsamlingen i Barcelona i kveld. Det store spørsmålet var om han ville erklære Catalonia som uavhengig fra Spania etter folkeavstemningen 1. oktober som ga flertall for løsrivelse.

Rundt klokken 19.15 var Puigdemont på plass i salen og på talerstolen.



– Det jeg vil legge frem i dag, er ikke en personlig avgjørelse. I dag skal vi snakke om resultatene fra 1. oktober i dette parlamentet, sa Puigdemont.



Han fortsatte med å si at folkeavstemningen som ga flertall for løsrivelse «under et regn av kølleslag» har gitt myndighetene mandat til å danne en uavhengig republikk. Men en halvtime etter at han startet sin tale var konklusjonen klar:

– Vi foreslår at parlamentet utsetter uavhengighetserklæringen og starter dialog for å komme til en løsning, sier han.

Møtet ble utsatt



Møtet, som egentlig skulle starte klokken 18, ble utsatt en time.



Det er uklart nøyaktig hva utsettelsen skyldtes, men ifølge avisen El Pais var det Puigdemont som ba om utsettelsen. Han skal ifølge avisen ha vært i et møte med parlamentsgruppen Junts pel Sí og partiet CUP.

I Barcelona har spenningen steget gjennom kvelden. I sentrum er nesten alle gatene fulle av folk, og rundt regionforsamlingen holder politiet vakt.

Tirsdag ettermiddag gikk EUs president Donald Tusk ut med en oppfordring til Puigdemont på Twitter:

– Jeg ber ham om ikke å kunngjøre en beslutning som vil gjøre dialog umulig. La oss alltid se etter det som samler oss, tvitret Tusk.

Også regjeringen i Madrid uttalte seg kort tid før møtet i det katalanske parlamentet.

– Vi oppfordrer Puigdemont til ikke å gjøre noe irreversibelt. Vi ber ham om å ikke gå til noen ensidig uavhengighetserklæring. En slik erklæring vil være ulovlig, advarte regjeringstalsmann Inigo Mendez Vigo ifølge NTB.

Politisk krise

Den autonome regionen Catalonia avholdt 1. oktober en folkeavstemning om uavhengighet fra Spania. Nærmest alle som avla stemme – 92 prosent – stemte for løsrivelse. Det var imidlertid et mindretall av de stemmeberettigede – bare 43 prosent – som brukte stemmeretten.

Folkeavstemningen har utløst en stor politisk krise i Spania.

Den spanske regjeringen og spansk høyesterett har erklært at avstemningen i den nordøstlige regionen er grunnlovsstridig. I forkant av avstemningen beslagla spansk politi millioner av stemmesedler i Catalonia.

FAKTA: DERFOR VIL DE LØSRIVE SEG * Katalanerne har sitt eget språk og kultur. * Catalonia er en rik region som står for 19 prosent av Spanias bruttonasjonalprodukt. * Catalonia mener selv de bidrar

langt mer til landets BNP enn de får tilbake. Statlige investeringer i veier, helse og skoler ligger under landssnittet i Catalonia. * Arbeidsløsheten er lavere: Den ligger på 13,2 prosent, mot 17 prosent for landet under ett. * Et selvstendig Catalonia ville blitt verdens 99. mest folkerike stat med et brutto nasjonalprodukt på over 200 milliarder euro. (Kilde: NTB, AFP)

På valgdagen oppsto det opptøyer og protester i flere katalanske byer. Politimenn med hjelm dro mennesker som skulle stemme ut av valglokalene. Ifølge katalanske myndigheter ble over 800 personer skadet i opptøyene.

I sin tale tirsdag kveld fra Puigdemont sterkt kritisk til spanske myndigheters håndtering av folkeavstemningen.

– Jeg vil sende min varme og solidaritet til alle de som ble skadet under politiangrepene. Disse bildene vil ligge i vår hukommelse for alltid, sa Puigdemont.



Søndag var folk fra hele Spania samlet i Barcelona, regionhovedstaden i Catalonia, for å demonstrere mot katalansk selvstyre. Det er anslått at hele 350.000 mennesker deltok.

– Vil ikke ha uavhengighet



Puigdemont har gjentatte ganger uttalt at han vil følge valgloven som sier at en erklæring om selvstendighet må komme innen 48 timer etter at det ble klart at resultatet i folkeavstemningen ga ja-flertall.

Presset mot ham har imidlertid økt kraftig de siste dagene, skriver NTB. Spanias statsminister Mariano Rajoy har truet med å ta i bruk artikkel 155 i den spanske grunnloven og dermed overta styringen i Catalonia, dersom regionmyndighetene vedtar selvstendighet.

Ruben Vinuales (40), talsmann og borgermesterkandidat for det spanske enhetspartiet Ciudadanos i den katalanske byen Tarragon, sa tidligere tirsdag til VG at Puigdemont handler på tvers av katalanernes ønske om han erklærer uavhengighet.



DEMONSTRERER: Ruben Vinuales (nummer tre fra venstre) er advokat og politiker for det spanske enhetspartiet Ciudadanos i Tarragona. Han mener dagens situasjon i Spania er ødeleggende for landet.

– Katalanere flest vil ikke ha uavhengighet, det har vi sett ved tidligere valg, fordi partiene som kjemper for løsrivelse har ikke fått flertall. Hvordan kan de da hevde at erklærer uavhengighet i demokratiets navn, når de har mindre enn 50 prosent støtte?, sier Vinuales til VG.

Han mente også det var problematisk at ingen visste hva Puigdemont ville si i kveld.

– Det er helt sykt at i et demokratisk land vet vi ikke hva de regionale makthaverne kan komme til å gjøre samme kvelden. Vi er svært bekymret, sa Vinuales til VG.